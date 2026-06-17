Δεκαήμερη αποχή των δικηγόρων της Καλαμάτας

Την αποχή των δικηγόρων της Καλαμάτας από τις συνεδριάσεις όλων των δικαστηρίων και όλων των βαθμίδων σε όλη την Επικράτεια, καθώς και σε κάθε διακοπή των δικαστηρίων αυτών από 20 έως και 30 Ιουνίου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος Κώστας Μαργέλης και ο γραμματέας Γιώργος Αλεξόπουλος, “αποφασίστηκε ομόφωνα, η αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους και διαμαρτύρεται για μία ακόμα φορά λόγω του κυβερνητικού εμπαιγμού και για την απόρριψη από την κυβέρνηση του πάγιου αιτήματος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για:

Α) Τη μη αύξηση του ορίου απαλλαγής Φ.Π.Α. για εισοδήματα άνω των 10.000,00 ευρώ, τη στιγμή που σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το όριο αυτό υπερβαίνει τις 30.000,00 ευρώ. Πάγιο αίτημα και διεκδίκηση του δικηγορικού σώματος αποτελεί η μείωση του Φ.Π.Α. στις δικαστηριακές υπηρεσίες και η αύξηση του ορίου απαλλαγής Φ.Π.Α. από 10.000,00 σε 25.000,00 ευρώ, η μόνη μνημονιακή δέσμευση που δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα!

Β) Τη μη ικανοποίηση του παγίου αιτήματος για την υποχρεωτική παράσταση των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους αγοραστές σε συμβόλαια, σε αγορές ακινήτων και κινητών μεγάλης αξίας (πλοία και αεροσκάφη)”.

Σημειώνεται ακόμη ότι “πρέπει να καταστεί κατανοητό ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε οποιαδήποτε αύξηση των ελαχίστων αμοιβών των δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια παρά μόνο υπό την προϋπόθεση της αύξησης του ορίου απαλλαγής από Φ.Π.Α. για εισοδήματα πάνω από 25.000,00 ευρώ ή υπό την προϋπόθεση της υποχρεωτικής παράστασης των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους αγοραστές σε συμβόλαια, σε αγορές ακινήτων και κινητών μεγάλης αξίας (πλοία και αεροσκάφη).

Γ) Απαιτούμε από την κυβέρνηση :

ι/ Εκφράζοντας την έντονη αντίθεση μας προς την εξαγγελθείσα από την Κυβέρνηση ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, καθόσον η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει οφειλές μέχρι 31-12-2023 και όχι το σύνολο των μέχρι σήμερα οφειλών, αφού δεν προβλέπει διαγραφή προσαυξήσεων και επιβάλει υψηλό επιτόκιο 5,5% και απαιτούμε βιώσιμη ρύθμιση έως 120 δόσεις καθώς και την αναβίωση της ρύθμισης του Ν. 4611/2019 για όσους την έχουν απωλέσει.

ιι/ Την άμεση κατάργηση των ρυθμίσεων του 5073/2023. Αποδείχτηκε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν «βελτιώσεις» και «διορθώσεις»

ιιι/ Την διαγραφή των οφειλών της περιόδου της πανδημίας και των πιο αδύναμων συναδέλφων. Την άτοκη ρύθμιση των υπολοίπων οφειλών .

ιν/ Την άμεση επαναφορά της ασφαλιστικής ικανότητας των συναδέλφων ειδικά στον κλάδο υγείας, και την δυνατότητα εξόφλησης μόνο των οφειλών υγείας .

ν/ Τη Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και να πάψει η άμεση Βεβαίωση στο ΚΕΑΟ κατά μήνα

νι/ Τη μείωση των υψηλών παραβόλων (για αναβολές κλπ) που υπάρχουν σε όλες τις διαδικασίες και τα οποία καθιστούν τη δικαιοσύνη «αγαθό πολυτελείας» και επιβαρύνονται ουσιαστικά οι συμπολίτες μας”.