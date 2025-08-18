Με λαμπρότητα ο εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Δήμο Καλαμάτας

Με τη δέουσα λαμπρότητα και μαζική συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών εορτάσθηκε και φέτος στο Δήμο Καλαμάτας η Κοίμηση της Θεοτόκου και η Μετάστασή Της.

Επίκεντρο των εορτασμών ήταν οι Ιερές Μονές και οι Ενοριακοί Ναοί που πανηγύριζαν.

Το βράδυ της παραμονής, στην Ιερά Μονή Δήμιοβας, στο Καλάθιο όρος, τελέσθηκε πανηγυρικός Εσπερινός με πολλές αρτοκλασίες, παρουσία εκατοντάδων πιστών, ενώ ανήμερα την εορτή πραγματοποιήθηκαν Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Κέντρα του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου υπήρξαν ακόμα οι Ιερές Μονές Μαρδακίου πλησίον της Νέδουσας και Ελληνικών στην Άνθεια, καθώς και το Ιερό Μετόχιο της Μονής Μεγίστης Λαύρας στη Μικρομάνη. Επίσης, Ιερές Πανηγύρεις τελέσθηκαν στους Ιερούς Ναούς Λαιΐκων, Σπερχογείας, Άριος, Πλατέος, Άνω Βέργας και στον Κοιμητηριακό Ναό της Καλαμάτας.