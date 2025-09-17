Την εικόνα της Παναγίας υποδέχεται το Σάββατο η Μεσσήνη

Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση της εικόνας σε κεντρικούς δρόμους και στην πλατεία της πόλης, με τη συμμετοχή της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού και των Δημοτικών Φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης.

Γύρω στις 11.30 το πρωί η εικόνα της Παναγίας θα φθάσει στο μετόχι της μονής Βουλκάνου και θα εναποτεθεί στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής για οκταήμερο προσκύνημα.

Της υποδοχής και της λιτανείας θα προστούν οι μητροπολίτες Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος και Μεσσηνίας Χρυσόστομος, συνοδεία του κλήρου, εκπροσώπων της Πολιτείας, τοπικών αρχών και πλήθους πιστών. Η Μεσσήνη αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κατά τη διάρκεια του 8ημέρου που θα αφιχθούν στην πόλη, προκειμένου να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας και να επισκεφθούν το φημισμένο νησιώτικο πανηγύρι.