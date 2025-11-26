Η Αγία Αικατερίνη τιμήθηκε στη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Με λαμπρότητα και κατά την εκκλησιαστική τάξη τιμήθηκε η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης στην Μητρόπολη Μεσσηνίας. Επίκεντρο του εορτασμού ο ενοριακός ναός Αγίας Αικατερίνης Καλαμάτας και ο ενοριακός ναός Αγίας Αικατερίνης της ιστορικής κοινότητας Νέδουσας.

Στον ναό της Αγίας Αικατερίνης, στην πόλη της Καλαμάτας, στον όρθρο χοροστάτησε και προέστη της πανηγυρικής θείας λειτουργίας ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, πλαισιωμένος από τον προϊστάμενο του ναού αρχιμανδρίτη Ευθύμιο Θεοδωρόπουλο και κληρικούς από άλλες ενορίες της πόλης.

Πριν το τέλος της λειτουργίας, κηρύττοντας τον θείο λόγο, ο σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην τιμωμένη Αγία και κατέληξε, ευχόμενος, να αποκτήσουμε όλοι την σοφία της Αγίας Αικατερίνης. Επίσης, επαίνεσε τον προϊστάμενο του ναού πατέρα Ευθύμιο, για τις προσπάθειες που καταβάλει, ώστε να περατωθεί η ανέγερση του νέου ναού.

Παρέστησαν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης, οι αντιπεριφερειάρχες Στάθης Αναστασόπουλος και Μαρία Οικονομάκου και πλήθος μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Στον ναό της Αγίας Αικατερίνης, στην ιστορική Νέδουσα, στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου, προέστη της πανηγυρικής θείας λειτουργίας ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Μεσσηνίας, συμπαραστατούμενος από τον εφημέριο της Νέδουσας πρεσβύτερο Βασίλειο Βεργινάδη.

Ο πατέρας Φίλιππος, αφού μετέφερε τις ευχές του σεβασμιώτατου, στη συνέχεια αναφέρθηκε στα μηνύματα της γιορτής και τόνισε την διαφορά της λέξης “σοφός” από την λέξη “Πάνσοφος”, που αποδίδεται από την Εκκλησία μας στην Αγία Αικατερίνη.