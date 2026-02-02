Η Καλαμάτα γιορτάζει την Παναγία Υπαπαντή με υψηλή πολιτική και εκκλησιαστική εκπροσώπηση

Με λαμπρότητα και κατάνυξη και με υψηλή πολιτική και εκκλησιαστική εκπροσώπηση, γιορτάζει η Καλαμάτα την πολιούχο και προστάτιδά της Παναγία Υπαπαντή.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της μητρόπολης Μεσσηνίας, σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στις 7.30 το πρωί, στον μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής του Χριστού θα τελεστεί ο όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική πολυαρχιερατική θεία λειτουργία. Γύρω στις 11 το πρωί, θα ξεκινήσει η πάνδημη λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας, σε κεντρικούς οδούς της Καλαμάτας (Υπαπαντής, 23ης Μαρτίου, Αριστομένους, Καίσαρη, Φαρών, Φάριος, Μητροπολίτη Χρυσοστόμου Θέμελη), για ευλογία και καθαγιασμό των κατοίκων και των προσκυνητών.

Στη 1 το μεσημέρι, στο συνεδριακό κέντρο του “Ελίτ” έχει προγραμματιστεί από τον Δήμο Καλαμάτας η τελετή ανακήρυξης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη και θα ακολουθήσει το γεύμα του Δήμου προς τους επίσημους προσκεκλημένους, όπου όπως προβλέπεται, θα μιλήσουν ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, αντιπρόεδρός της Κωστής Χατζηδάκης.

Τον εορτασμό θα λαμπρύνουν με την παρουσία τους 9 μητροπολίτες, οι Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας, Γλυφάδας Αντώνιος, Μεγάρων και Σαλαμίνος Κωνσταντίνος, Καρθαγένης Μελέτιος, Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος, Λαγκαδά Πλάτων, Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Νικηφόρος, και ο οικοδεσπότης μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος.

Στις εκδηλώσεις για τη Υπαπαντή θα παραστούν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης αντιπρόεδρός της και υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ – στρατηγός Δημήτριος Χούπης, εκπρόσωποι κομμάτων – μεταξύ των οποίων ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρόεδρος του κινήματος “Ελληνικός Παλμός” Νικόλαος Παπαδόπουλος, της αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας και άλλων αρχών και φορέων.