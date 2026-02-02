Καλαμάτα: Λαμπρός εορτασμός της Υπαπαντής με υψηλή πολιτική και εκκλησιαστική εκπροσώπηση (βίντεο-φωτογραφίες)

Με λαμπρότητα, κατάνυξη, υψηλή πολιτική και εκκλησιαστική εκπροσώπηση και παρουσία πλήθους πιστών που είχαν κατακλύσει όλους τους χώρους γύρω από τον πανηγυρίζοντα μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής και τους δρόμους που πέρασε η εικόνα της Παναγίας κατά τη λιτάνευσή της, γιόρτασε σήμερα η Καλαμάτα την πολιούχο και προστάτιδά της Παναγία Υπαπαντή.

Το πρωί τελέστηκε ο όρθρος και η πανηγυρική πολυαρχιερατική θεία λειτουργία. Γύρω στις 11 το πρωί, ξεκίνησε η πάνδημη λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας, σε κεντρικούς οδούς της Καλαμάτας (Υπαπαντής, 23ης Μαρτίου, Αριστομένους, Καίσαρη, Φαρών, Φάριος, Μητροπολίτη Χρυσοστόμου Θέμελη), για ευλογία και καθαγιασμό των κατοίκων και των προσκυνητών.

Στη 1 το μεσημέρι, στο συνεδριακό κέντρο του “Ελίτ” πραγματοποιήθηκε η τελετή ανακήρυξης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη και ακολούθησε το γεύμα του Δήμου προς τους επίσημους προσκεκλημένους.

Τον εορτασμό λάμπρυναν με την παρουσία τους 8 μητροπολίτες, οι Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας, Γλυφάδας Αντώνιος, Καρθαγένης Μελέτιος, Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος, Λαγκαδά Πλάτων, Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Νικηφόρος, και ο οικοδεσπότης μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος.

Στις εκδηλώσεις για τη Υπαπαντή παρέστησαν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης αντιπρόεδρός της και υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, οι βουλευτές Μεσσηνίας της Ν.Δ. Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, από άλλες περιοχές οι βουλευτές της Ν.Δ. Μαρία Συρεγγέλα, Δημήτρης Καλογερόπουλος και Γιώργος Βλάχος, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος και Νάντια Γιαννακοπούλου, οι βουλευτές της Νίκης Ανδρέας Βορύλλας και Σπύρος Τσιρώνης, ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρόεδρος του κινήματος “Ελληνικός Παλμός” Νικόλαος Παπαδόπουλος, ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ – στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, εκπρόσωποι κομμάτων, της αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας και άλλων αρχών και φορέων.

Τιμές απέδωσαν οι Φιλαρμονικές των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης, της 4ης Μεραρχίας Πεζικού, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και άγημα από το 9ο Σύνταγμα Πεζικού, ενώ την εικόνα της Παναγίας μετέφεραν στους ώμους τους άνδρες της ΟΠΚΕ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας.



