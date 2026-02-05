eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2026 20:53

Η γιορτή της Υπαπαντής στην Πάτρα

Γράφτηκε από την

Η γιορτή της Υπαπαντής στην Πάτρα

Premium Strom

Την Υπαπαντή του Σωτήρος γιόρτασε με θρησκευτική κατάνυξη την Δευτέρα ο Παμμεσσηνιακός Σύνδεσμος Πατρών "Ο Παπαφλέσσας" στη Μητρόπολη Πατρών.

Πολλοί Μεσσήνιοι της Πάτρας παρακολούθησα τη θεία λειτουργία και αντάλλαξαν ευχές.

Η πρόεδρος του συνδέσμου Πηνελόπη Λαμπούση με αφορμή τη γιορτή της Υπαπαντής δήλωσε: "Πιστοί όπως κάθε χρόνο στο θρησκευτικό μας καθήκον γιορτάσαμε την Υπαπαντή του Σωτήρος, μιας εκ των 12 σημαντικότερων εορτών της ορθόδοξης εκκλησίας, η οποία αποτελεί μάλιστα ταυτόχρονα δεσποτική αλλά και θεομητορική γιορτή. Οπως ο Δίκαιος Συμεών προϋπάντησε το προσαγόμενο βρέφος του Χριστού στο ναό του Σολομώντα εύχομαι και εμείς στη ζωή μας να προϋπαντήσουμε τη χαρά, τη λύτρωση και την ελπίδα. Χρόνια πολλά από την Πάτρα μας στην Καλαμάτα μας, στους απανταχού Μεσσήνιους και σε όλο τον κόσμο με υγεία και αγάπη".

Κατηγορία Εκκλησία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις