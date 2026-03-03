Ενοπλη ληστεία σε φαρμακείο στην Καλαμάτα - Αρπαξε χρήμνατα και ναρκωτικά χάπια!

Οπλισμένος με ένα μαχαίρι ένας 43χρονος πραγματοποίησε ληστεία χθες το βράδυ σε φαρμακείο στην οδό Πλάτωνος, στην Καλαμάτα.

Ηταν περίπου στις 10.15 το βράδυ της Δευτέρας όταν ο δράστης έχοντας μερικώς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του μπήκε σε φαρμακείο εν ώρα λειτουργίας και απειλώντας τις δύο υπαλλήλους, ηλικίας 38 και 27 ετών, ζήτησε να του δώσουν ό,τι χρήματα υπήρχαν.

Μέσα σε σχεδόν ένα λεπτό ο 43χρονος έκλεψε από το συρτάρι της ταμειακής μηχανής 1.000 ευρώ περίπου, ενώ φεύγοντας βούτηξε και ένα κουτί με ναρκωτικά χάπια.

Εντρομες οι δύο γυναίκες ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία και στο σημείο βρέθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά αστυνομικοί της Ασφάλειας Υποδιεύθυνσης Καλαμάτας και της Α’ ΟΠΚΕ Μεσσηνίας.

Δεν χρειάστηκαν πάνω από 20 λεπτά για να τον εντοπίσουν πεζό σε κοντινή απόσταση και να τον συλλάβουν.

Πάνω του βρέθηκαν 842,6 ευρώ και τα ναρκωτικά χάπια, τα οποία αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη του φαρμακείου, ενώ κατασχέθηκε και μία κάλτσα στην οποία είχε κρύψει τα χρήματα.

Ο συλληφθείς σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία και παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα και ναρκωτικά θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα και το

προανακριτικό έργο διενεργείται από την Ασφάλεια Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.