Μεσσηνία: Με λαμπρότητα ο εορτασμός στη Μονή Αγίου Γεωργίου του Πεταλωτή στα Αλτομιρά (φωτο)

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και τη συμμετοχή πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε και φέτος ο εορτασμός του Αγίου Γεωργίου στη Μονή Αγίου Γεωργίου του Πεταλωτή, στα Αλτομιρά της Δυτικής Μάνης, συνεχίζοντας μια παράδοση που κρατά δεκαετίες.

Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, αλλά και επισκέπτες, βρέθηκαν στον ιστορικό χώρο της Μονής για να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου, συμμετέχοντας στη Θεία Λειτουργία μέσα σε κλίμα ευλάβειας και συλλογικότητας.

Μετά το πέρας των θρησκευτικών εκδηλώσεων, ακολούθησε το καθιερωμένο παραδοσιακό τραπέζι, το οποίο διοργανώθηκε με τη φροντίδα και την προσφορά των οικογενειών του Παναγιώτη Τσάκωνα και του Ηλία Κλείδωνα, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία για συνεύρεση και γιορτή.

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τη ζωντάνια των τοπικών εθίμων και τη σημασία της διατήρησης της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της περιοχής.

Δείτε φωτογραφίες: