eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026 18:30

Μεσσηνία: Με λαμπρότητα ο εορτασμός στη Μονή Αγίου Γεωργίου του Πεταλωτή στα Αλτομιρά (φωτο)

Γράφτηκε από την

Μεσσηνία: Με λαμπρότητα ο εορτασμός στη Μονή Αγίου Γεωργίου του Πεταλωτή στα Αλτομιρά (φωτο)

Premium Strom

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και τη συμμετοχή πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε και φέτος ο εορτασμός του Αγίου Γεωργίου στη Μονή Αγίου Γεωργίου του Πεταλωτή, στα Αλτομιρά της Δυτικής Μάνης, συνεχίζοντας μια παράδοση που κρατά δεκαετίες.

Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, αλλά και επισκέπτες, βρέθηκαν στον ιστορικό χώρο της Μονής για να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου, συμμετέχοντας στη Θεία Λειτουργία μέσα σε κλίμα ευλάβειας και συλλογικότητας.

Μετά το πέρας των θρησκευτικών εκδηλώσεων, ακολούθησε το καθιερωμένο παραδοσιακό τραπέζι, το οποίο διοργανώθηκε με τη φροντίδα και την προσφορά των οικογενειών του Παναγιώτη Τσάκωνα και του Ηλία Κλείδωνα, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία για συνεύρεση και γιορτή.

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τη ζωντάνια των τοπικών εθίμων και τη σημασία της διατήρησης της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της περιοχής.

Δείτε φωτογραφίες:

View the embedded image gallery online at:
https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/ekklisia/item/353226-messinia-me-lamprotita-o-eortasmos-sti-moni-agiou-georgiou-tou-petaloti-sta-altomira-foto#sigProId42f5a1b4f8

Κατηγορία Εκκλησία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις