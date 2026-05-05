Ο νέος διοικητής της 77 Μονάδας Επιστρατεύσεως στον μητροπολίτη

Τον νέο διοικητή συνόδευε ο απερχόμενος διοικητής της Μονάδας, Συνταγματάρχης Ιωάννης Μπαλάσης, ο οποίος ευχαρίστησε τον σεβασμιώτατο για την άριστη συνεργασία κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η συνάντηση διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα, με τον κ. Χρυσόστομο να καλωσορίζει τον νέο διοικητή και να του εύχεται υγεία και δύναμη στην τέλεση των καθηκόντων του. Παράλληλα εξέφρασε την βεβαιότητα για τη συνέχιση

της αγαστής συνεργασίας μεταξύ της τοπικής εκκλησίας και των στρατιωτικών αρχών της περιοχής.

Από την πλευρά του, ο κ. Πούλος ζήτησε την ευχή του σεβασμιωτάτου, τονίζοντας τη σημασία της σύμπνοιας και της κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων στην τοπική κοινωνία της Μεσσηνίας.

Επίσκεψη και στον δήμαρχο Καλαμάτας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλο, πραγματοποίησε ο νέος Διοικητής της 77 Μονάδας Επιστρατεύσεως Καλαμάτας, Συνταγματάρχης Θεόδωρος Πούλος, συνοδευόμενος από τον απερχόμενο Διοικητή της Μονάδας, Συνταγματάρχη Ιωάννη Μπαλάση. Ο κ. Βασιλόπουλος ευχήθηκε στο νέο Διοικητή συνέχιση της καλής συνεργασίας, όπως με τους προηγηθέντες Διοικητές και επιτυχή επιτέλεση των καθηκόντων του.