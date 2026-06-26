Οικουμενικό Πατριαρχείο: Επίσκοπος Ανδίδων εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης Ισίδωρος Κάτσος

Ως νέος βοηθός επίσκοπος Ανδίδων εξελέγη από την η Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου ο Μεσσήνιος Αρχιμανδρίτης Ισίδωρος Κάτσος

Όπως αναφέρει το romfea.gr η ομόφωνη απόφαση της Ιεραρχίας του Πρωτόθρονου Πατριαρχείου έρχεται ως επιστέγασμα και αναγνώριση της πολυετούς, καρποφόρας και αθόρυβης εκκλησιαστικής διακονίας του νέου Εψηφισμένου Επισκόπου.

Να αναφερθεί ότι μέχρι και την ημέρα της εκλογής του, ο Αρχιμανδρίτης Ισίδωρος υπηρετεί με απόλυτη αφοσίωση, ζήλο και πνευματική σύνεση ως Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Ο Ισίδωρος (κατά κόσμον Χαράλαμπος) Κάτσος είναι Επίκουρος Καθηγητής Θεολογικής Επιστημολογίας και Φιλοσοφίας στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διατελεί Εταίρος της Βασιλικής Εταιρείας της Ιστορίας (Fellow of the Royal Historical Society), Διακεκριμένος Εταίρος (McDonald Distinguished Senior Fellow) στο Κέντρο Μελέτης Δικαίου και Θρησκείας του Πανεπιστημίου Emory, καθώς και μόνιμο Μέλος του Κέντρου Πλατωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge.