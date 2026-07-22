ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ: Επίσκεψη στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν η πρόεδρος Σοφία Μπομπόνη, ο ταμίας Παναγιώτης Γιαννόπουλος και τα μέλη Αρετή Κορακοβούνη και Κωνσταντίνος Μανδηλάρη.

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, όπου τα νέα μέλη ζήτησαν την ευλογία του σεβασμιωτάτου για την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων τους, ενώ παράλληλα τον ενημέρωσαν για τον προγραμματισμό των προσεχών ανθρωπιστικών δράσεων και τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναδείξει το τοπικό τμήμα.

Συνάμα επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για συνέχιση και ενδυνάμωση της άριστης συνεργασίας μεταξύ της Μητροπολης και του Ερυθρού Σταυρού, με σκοπό την από κοινού στήριξη των ευάλωτων

κοινωνικών ομάδων και την προώθηση του εθελοντισμού.

Ο Μητροπολίτης εξέφρασε τις εγκάρδιες ευχές του για ευλογημένη και παραγωγική θητεία, τονίζοντας ότι η τοπική Εκκλησία θα παρασταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην ανακούφιση του

ανθρώπινου πόνου.