Με κατάνυξη η υποδοχή της εικόνας της Παναγίας Βουλκανιώτισσας στη Μεσσήνη

Την εικόνα της Παναγίας από τη μονή Βουλκάνου υποδέχθηκε σήμερα η Μεσσήνη, σε κλίμα ευλάβειας και κατάνυξης. Η υποδοχή της εικόνας έγινε στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, στη βόρεια είσοδο της πόλης.

Ακολούθησε η καθιερωμένη λιτάνευση της εικόνας στους στρωμένους με άνθη και βασιλικούς δρόμους της πόλης, με τη συμμετοχή της μπάντας των Δημοτικών Φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης και η εναπόθεσή της στο μετόχι της μονής Βουλκάνου, στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, όπου θα παραμείνει για οκταήμερο προσκύνημα.

Της υποδοχής και της λιτανείας προέστησαν οι μητροπολίτες Καρθαγένης Μελέτιος, Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος και Μεσσηνίας Χρυσόστομος, συνοδεία του κλήρου (ιερέων από πολλές περιοχές της Μεσσηνίας), εκπροσώπων της Πολιτείας, τοπικών αρχών, μαθητών σχολείων της πόλης και πλήθους πιστών.

Απευθυνόμενος στους πιστούς, ο μητροπολίτης Μεσσηνίας σημείωσε ότι “σε μια εποχή που τα πάντα αμφισβητούνται και διακυβεύονται, έρχεται η Παναγία να μας πει ότι όποιος προσέρχεται με πίστη στο προσκύνημά της, αντλεί δύναμη και μπορεί να ανταπεξέλθει στα προβλήματα”.

Ο σεβασμιώτατος ευχήθηκε “η Υπεραγία Θεοτόκος να είναι πρέσβειρα προς τον Κύριο, να είναι βοηθός και σκέπη στη ζωή σας και στη ζωή των οικογενειών σας, να δίνει σε όλους υγεία και κάθε καλό”.

Βουλευτές του νομού, ο περιφερερειάρχης Πελοποννήσου, οι δήμαρχοι Μεσσήνης και Καλαμάτας και ο εκπρόσωπος Τύπου της μητρόπολης Μεσσηνίας Κώστας Ψυχάρης εξέφρασαν τις ευχές τους για τη γιορτή και τόνισαν τη σημασία της καθόδου και της παραμονής της εικόνας της Παναγίας Βουλκανιώτισσας για την πόλη της Μεσσήνης.

Στις εκδηλώσεις την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος και παρέστησαν ακόμα οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, οι δήμαρχοι Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος και Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι Μεσσήνης, εκπρόσωποι στρατιωτικών αρχών και τοπικών φορέων.

Η εικόνα της Παναγίας Βουλκανιώτισσας μεταφέρεται κάθε χρόνο στη Μεσσήνη σε ανάμνηση θαύματος που επιτέλεσε η Υπεραγία Θεοτόκος αρχές του 18ου αιώνα, αυτό της διάσωσης της ευρύτερης περιοχής από θανατηφόρο νόσο.

Παράλληλα, σήμερα ξεκίνησε και το φημισμένο νησιώτικο πανηγύρι, με τις παράγκες να έχουν στηθεί στον χώρο της Πανηγυρίστρας, γύρω από το μετόχι της μονής Βουλκάνου, καθώς και σε δρόμους της περιοχής.