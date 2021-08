Ο Γιάννης Μητρόπουλος ύπατος κυβερνήτης της Ahepa

Ως ύπατος κυβερνήτης στην Περιοχή 10 της Ahepa (Supreme Governor Region 10 Order of AHEPA), με ευθύνη την Ελλάδα, την Κύπρο και την υπόλοιπη Ευρώπη, ανακηρύχθηκε ο πρώην πρόεδρος του Τμήματος Ahepa Μεσσηνίας και κυβερνήτης της Ahepa Hellas, Γιάννης Μητρόπουλος.



Η ανακήρυξη του Γ. Μητρόπουλου σε ύπατο κυβερνήτη έγινε στο πλαίσιο του 99ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της Ahepa από το νέο πρόεδρο της οργάνωσης (Supreme President Order of Ahepa) Δημήτρη Κόκοτα.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Αθήνα και διοργανώθηκε προς τιμή των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Το Τμήμα της Ahepa Μεσσηνίας εκπροσώπησαν ως εκλέκτορες ο πρόεδρός του Σταύρος Χουσέας και ο Γιάννης Μητρόπουλος. Επίσης στο 99ο Συνέδριο εξελέγη ως ο καλύτερος παγκοσμίως District Governor ο Κώστας Βαρσαμής, κυβερνήτης της Ahepa Hellas, και ως Ahepan of the Year 2021 ο Νίκος Δημητρόπουλος, γραμματέας της Ahepa Hellas.