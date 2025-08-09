Μανιατάκειο Ιδρυμα: Παρουσιάστηκε η «Άνυδρη βάτος» του Βασίλη Μάραντου

Στην κατάμεστη αίθουσα “Ταρσούλη” στο Μανιατάκειον ‘Ιδρυμα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, η παρουσίαση του βιβλίου «Άνυδρη βάτος και άλλα διηγήματα» του Μεσσήνιου συγγραφέα Βασίλη Μάραντου.

Το βιβλίο, που αποτελείται από πέντε διηγήματα, αναφέρεται σε πρόσωπα και καταστάσεις της γενέτειρας (Βασιλίτσι Κορώνης) του συγγραφέα, αναδεικνύοντας τα ήθη και έθιμα του τοπικού λαϊκού πολιτισμού.

Την παρουσίαση χαιρέτησε η Χρυσοβαλάντη Λευτάκη του βιβλιοπωλείου "Χαρτί και Μολύβι", αναφέροντας την τοπική θεματολογία του βιβλίου και τονίζοντας την προβολή και ανάδειξη των τοπικών πολιτιστικών θεμάτων από το Μανιατάκειον Ιδρυμα.

Ομιλήτρια ήταν η φιλόλογος Καλλιόπη Μαράντου, η οποία ανέδειξε με τη φιλολογική της ματιά τη θεματογραφία των διηγημάτων, την ηθογραφία και το ψυχογράφημα των προσώπων, τα λαογραφικά χαρακτηριστικά και τη λογοτεχνική αξία του βιβλίου.

Διαβάστηκαν με θεατρική παραστατικότητα αποσπάσματα από τη Δήμητρα Γαϊτάνη-Συρεγγέλα («Παυλέτσος» και «Στύφακας») και από τη Χριστίνα Χαιροπούλου («Βαγγέλης», «Άνυδρη Βάτος», «Μια ράμπα ανεβαίνει, μια ράμπα κατεβαίνει»). Την παρουσίαση συντόνισε η Αναστασία Μαράντου.