Μεσσηνία: Μάχη σε δύο μέτωπα μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού (βίντεο-φωτογραφίες)

Μάχη σε δύο πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβέστες ανάμεσα σε Πετράλωνα και Μαγγανιακό του Δήμου Μεσσήνης.

Το μέτωπο προς το Μαγγανιακό φαίνεται να έχει αυτή τη στιγμή ελεγχθεί, όπου έχει κάψει γεωργική έκταση σε δύσβατα σημεία, ενώ αυτή την ώρα ενεργό είναι το μέτωπο προς τα Πετράλωνα χωρίς πάντως να υπάρχει αυτή τη στιγμή κίνδυνος για οικισμούς.

Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από Μεσσηνία, Αρκαδία, Αργολίδα και Κορινθία, ενώ επιχειρούν 6 εναέρια μέσα, αεροσκάφη PLZ και Canadair, καθώς και το ελικόπτερο Erikcson.

Νωρίτερα σήμανε συναγερμός από το 112 αρχικά συνιστώντας στους πολίτες της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και στη συνέχεια ζητώντας από όσους βρίσκονται στα Πετράλωνα να εκκενώσουν προς Μελιγαλά.