Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025 09:42

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα στη Μεσσηνία  

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου στη Μεσσηνία, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).

Οπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Καλαμάτας, οι υπηρεσίες του παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Η γ.γ. Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, κάπνισμα μελισσών κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

