Ιαπωνία: Ενα ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα

Ένας ρομποτικός βραχίονας 22 μέτρων θα πάρει δείγμα ραδιενεργών συντριμμιών μέσα από τον κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία που τον διαχειρίζεται, παρουσιάζοντας τη συσκευή αυτή που έχει τη μορφή φιδιού.

Εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας καθιστούν την εξαγωγή του λιωμένου καυσίμου και άλλων συντριμμιών την πιο δύσκολη αποστολή στο γιγάντιο εργοτάξιο της διάλυσης του σταθμού, που θα διαρκέσει δεκαετίες.

Περίπου 880 τόνοι επικίνδυνων ουσιών παραμένουν μέσα στο σταθμό, θέατρο ενός από τα χειρότερα πυρηνικά δυστυχήματα της ιστορίας, μετά το τσουνάμι που προκλήθηκε το 2011 από ένα σεισμό μεγέθους 9 βαθμών.

Ένα βίντεο διάρκειας τεσσάρων λεπτών, που δημοσιοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, από την εταιρεία Tepco, δείχνει έναν ρομποτικό βραχίονα παρόμοιο με φίδι, μήκους 22 μέτρων και βάρους περίπου 4,6 τόνων, να διέρχεται μέσα από στενά περάσματα που μοιάζουν με σήραγγες και να επιθεωρεί περίπλοκες δομές σ' ένα περιορισμένο χώρο.

Εξοπλισμένο με κάμερα, το ρομπότ αυτό «έχει περισσότερες δυνατότητες να συλλέγει πληροφορίες» απ' ό,τι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της Tepco.

Η εταιρεία προβλέπει να χρησιμοποιήσει φέτος αυτή τη συσκευή για να διεξαγάγει την τρίτη προσπάθεια απόσυρσης συντριμμιών από έναν από τους κατεστραμμένους αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού Φουκουσίμα Νταϊίτσι, πρόσθεσε.

Πολύ μικρά δείγματα ραδιενεργού υλικού είχαν ληφθεί δύο φορές στο πλαίσιο αυτού του πιλοτικού προγράμματος, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί εξαγωγή σε μεγάλη κλίμακα.

Η Tepco είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο ότι αυτή η μείζων επιχείρηση θα καθυστερούσε τουλάχιστον μέχρι το 2037. Η εταιρεία είχε ανακοινώσει προηγουμένως πως ήλπιζε να αρχίσει στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

ΑΠΕ-ΜΠΕ