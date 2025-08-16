Σήμερα και αύριο το 4ο «Kalamata Pamisos River Action»

Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται το τέταρτο «Kalamata Pamisos River Action», που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Καλαμάτας, την Κ.Ε. «Φάρις» και την Κοινότητα Αριος, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η δράση ξεκινά από το πρωί και περιλαμβάνει πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας και τουριστικής προβολής, στο ειδικά διαμορφωμένο πάρκο του Παμίσου και κοντά στο φράγμα. Μετά την επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων, επιστρέφει πιο δυναμικά, με πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Συμμετέχουν φορείς και αθλητικά, μορφωτικά και πολιτιστικά σωματεία της Καλαμάτας. Η είσοδος είναι δωρεάν.