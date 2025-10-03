Eρχεται το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας

Το Σάββατο 11/10, πρώτη μέρα του Φεστιβάλ, είναι αφιερωμένη στα παιδιά με δύο δωρεάν εργαστήρια για 30 παιδιά συνοδευόμενα από τους γονείς τους στο Πάρκο των Σιδηροδρόμων. Παράλληλα θα είναι ανοικτό το βαγόνι της Πειραματικής Σκηνής να φιλοξενήσει τα παιδιά και να τους διηγηθεί τα παραμύθια που ζωντανεύουν οι κούκλες που φιλοξενούνται μέσα σε αυτό. 10.30-12.00 και 12.30 -14.00 στο πάρκο δίπλα στο αναψυκτήριο θα γίνουν τα δύο εργαστήρια για παιδιά 6-9 ετών από την εικαστικό Αρετή Αντωνάτου με τίτλο «Τα μυστικά των αντικειμένων», διάρκειας 90΄. Είναι υποχρεωτικές οι δηλώσεις συμμετοχής, στα τηλέφωνα 6971540945, γιατί θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το απόγευμα του Σαββάτου στις 18.00 θα γίνει μια μεγάλη παρέλαση διάρκειας 90 λεπτών, ένα bubble show από την ομάδα «La petite Marguerite», κρουστά, κούκλες και πολλούς φίλους του κουκλοθέατρου , που θα ξεκινήσει μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο θα διασχίσει την Κεντρική πλατεία και θα καταλήξει στο Δημοτικό Πάρκο ΟΣΕ στο χώρο του πατινάζ. Ενα μεγάλο θεατρικό δρώμενο που θα αναγγείλει με τον πιο χαρούμενο τρόπο την έναρξη του Φεστιβάλ. Διάρκεια 90΄, για όλες τις ηλικίες.

Η επόμενη μέρα Κυριακή 12/10, στις 11.00 ξεκινάει με μια παράσταση για μικρά παιδιά 2,5-6 ετών από την ομάδα Κουκλοθέατρου ΚΟΚΟΥ ΜΟΥΚΛΟ με τίτλο «Ιστορίες της Βελανιδιάς».

Την Κυριακή στις 19.30 μετά την τελετή έναρξης του Φεστιβάλ θα παρουσιαστεί με την υποστήριξη της Γαλλικής Πρεσβείας και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος μία ιδιαίτερη παράσταση από τη βραβευμένη ομάδα «Petites Perceptions» που έρχεται από τη Γαλλία με την Katerini Antonakaki και τον πιανίστα Ilias Sauloup που θα ερμηνεύσουν έναν θεατρικό οπτικοακουστικό τρισδιάστατο περίπατο ανεπανάληπτης αισθητικής και καλλιτεχνικής ποιότητας συνοδευόμενο από ζωντανή μουσική. Ένα θεατρικό ντουέτο δύο καλλιτεχνών και ενός παράξενου πιάνου κατασκευασμἐνου από μινιατούρες θεατρικών μηχανισμών, θεάτρου σκιών, και αντικειμένων που θα συνθέσει με ειδικούς φωτισμούς μία μουσικοθεατρική παράσταση που θα αναδείξει στο κοινό με τον καλύτερο τρόπο το πάντρεμα της μουσικής , του θεάτρου και των εικαστικών μέσων. Διάρκεια 50΄, για θεατές 5+.

Από τη Δευτέρα 13/10 ξεκινούν οι παραστάσεις τα πρωινά της εκπαιδευτικής ζώνης για τους μαθητές των σχολείων. Εκτός από την παράσταση της Γαλλικής ομάδας « Petites Perceptions» που θα δοθεί σε μαθητές που αγαπούν τη μουσική στις 11.00, το πρωί της ΔΕΥΤΕΡΑΣ στις 9.30 έρχεται ένας Ισπανός καλλιτέχνης για δεύτερη φορά στην πόλη μας με τη στήριξη της Ισπανικής Πρεσβείας και του Ινστιτούτου Θερβάντες. Ο Wagner Gallo της ομάδας «ANGELES DE TRAPO» παρουσιάζει την «Lemba» μια πρωτότυπη και συγκινητική παράσταση κούκλας που έχει πρωταγωνιστή ένα μικρό χιμπατζή τη Λέμπα. Μια ιστορία που θίγει την εκμετάλλευση ζώων υπό εξαφάνιση. Ένας influencer που έχει εκπομπή στην τηλεόραση, για να αποκτήσει περισσότερους ακόλουθους και τηλεθεατές, παίρνει από το φυσικό του περιβάλλον ένα χιμπατζή, τον εκμεταλλεύεται και τον χρησιμοποιεί . Ένα ηχηρό μήνυμα καταδίκης της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης ανθρώπου ή ζώου από άνθρωπο, στην καθημερινή ζωή αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που επηρεάζουν το κοινό με αθέμητα μέσα. Η παράσταση επαναλαμβάνεται στις 19.30 για το κοινό. Διάρκεια 60', για θεατές 6+.

Την Τρίτη 14/10 το πρωί τρεις ομάδες από την πόλη μας παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους σε μαθητές σχολείων. Ώρα 10.00 το θέατρο Σκιών Δημητρακόπουλου με τον Κωνσταντίνο και η ομάδα ΣΠΕΙΡΑ με τη Νικολέτα Βασιλοπούλου, 2 νέοι ανερχόμενοι καλλιτέχνες που μας εκπλήσσουν συνεχώς με την ποιότητα και τη φαντασία της δουλειάς τους , παρουσιάζουν την παράσταση «Μαυρομάτικά Φασόλια». Μαζί ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική σύμπραξη, με πρωταγωνιστές τους δυο χαρακτηριστικούς λαϊκούς ήρωες, τον Καραγκιόζη και τον Φασουλή! Οι καλλιτέχνες δημιουργούν ένα σύγχρονο βαριετέ φιγούρας και κούκλας σε δύο διαφορετικές σκηνές, δημιουργώντας αναπάντεχες καταστάσεις. Διάρκεια 50΄, για παιδιά 6+.

Η άλλη ομάδα είναι η Κουκλοπαρέα της Πειραματικής Σκηνής που πειραματίζεται 25 χρόνια επάνω στην τέχνη του κουκλοθέατρου διασκευάζοντας κείμενα, κατασκευάζοντας κούκλες με διάφορε τεχνικές και πλούσια σκηνικά. Αυτή τη φορά επιλέγει να παρουσιάσει μία παράσταση με μάπετ κούκλες, ζωντανεύοντας ένα παραμύθι της Λέττας Πετρουλάκη με τίτλο «Ο Ερωτευμένος Μπακακίνος». Ενα παραμύθι που μιλάει για την αξία της ειρήνης, της αλληλεγγύης, τη δύναμη της φιλίας και της αγάπης, το σεβασμό στο διαφορετικό και τη δύναμη της θέλησης. Είναι η ιστορία ενός μικρού ρομαντικού και ευαίσθητου βάτραχου που μισεί τον πόλεμο και τη βία, στηρίζει τους αδύναμους και τους πρόσφυγες, αγαπά τη γνώση, τη μελέτη των αστεριών και περιμένει την αγάπη. Διάρκεια: 40΄ - Ηλικία: 4+.

Το απόγευμα της Τρίτης 14/10 στις 18.30 το κουκλοθέατρο ΑΡΙΜΑ με τον Κωστή Ζαϊμάκη έρχονται από την Κρήτη να μας παρουσιάσουν την παράσταση «Η συνταγή της Ευτυχίας», μια πρωτότυπη παράσταση, όπου ζωντανεύουν άψυχα αντικείμενα σε κούκλες. Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί, μία κούκλα - σεφ που ενώ μαγειρεύει αντικρύζει ξαφνικά τα λαχανικά να ζωντανεύουν και να μεταμορφώνονται σε κούκλες. Ένα έργο χωρίς λόγια που αναφέρεται στην ευτυχία και στη χαρά. Μπορεί να συγκινήσει όλες τις ηλικίες και να συνεπάρει ακόμη και τα πολύ πολύ μικρά παιδιά. Διάρκεια 45’ - Ηλικία: 3+.

Ημέρα Τετάρτη 14/10 το πρωί επαναλαμβάνεται 2 φορές για μαθητές σχολείων η παράσταση «Η συνταγή της Ευτυχίας» στις 10.00 και 11.00 το πρωί και το απόγευμα η ίδια ομάδα ΑΡΙΜΑ προσφέρει δωρεάν την παράσταση «Το πανηγύρι των σιωπηλών ποιητών» στις 18.30 στο πάρκο Σιδηροδρόμων, δίπλα στο Αναψυκτήριο. Τρεις λαϊκές ιστορίες γεμάτες χιούμορ και τρυφερότητα από την φωνή μιας γερόντισσας που μπλέκεται με την φωνή όλων των σιωπηλών γυναικών που αγάπησαν και ύφαναν τις ζωές μας με το τραγούδι τους. Μια άγνωστη φωνή από τα παλιά γίνεται αφορμή για γλέντι. Κούκλες, γιγαντόκουκλες, μουσικές και φάρσες στήνουν μια γιορτή δρόμου γεμάτη χιούμορ και τρυφερότητα. Ένα πανηγύρι ποίησης και κουκλοθεάτρου που μας καλεί να ξαναδούμε τη ζωή μέσα από τον σαρκασμό, την ευαισθησία και τη δύναμη των σιωπηλών ποιητών. Διάρκεια: 30’ - Ηλικία: 6+. Τέλος, στις 19.30 επαναλαμβάνεται για το κοινό η παράσταση «Μαυρομάτικα Φασόλια» από τις ομάδες Θέατρο Σκιών Δημητρακόπουλου και Ομάδας ΣΠΕΙΡΑ. Διάρκεια 50΄. Θεατές 6+.

Την Πέμπτη 16/10/2025 παρουσιάζονται 2 σημαντικές παραστάσεις, από δυο φορές, το πρωί για μαθητές και το απόγευμα για το κοινό. Στις 10.00 το πρωί για μαθητές και στις 18.00 για το κοινό είναι η παράσταση «ΠΙΝΟΚΙΟ, ένα διαφορετικό αγόρι» από την ομάδα κούκλας REDICOLO. Είναι η γνωστή και αγαπημένη ιστορία του Πινόκιο, μια πρωτότυπη διασκευή του κλασικού παραμυθιού του Κάρλο Κολόντι. Με κούκλες σε ανθρώπινο μέγεθος, θεατρικές μάσκες, ζωντανό τραγούδι και διαδραστικά στοιχεία. Η παράσταση μετατρέπει τα παιδιά από θεατές σε συνδημιουργούς της ιστορίας. Ένα θεατρικό ταξίδι που αναδεικνύει πως «αληθινός άνθρωπος» δεν είναι αυτός που μοιάζει με τους άλλους, αλλά εκείνος που αγαπά, σέβεται και νοιάζεται. Διάρκεια: 60΄, ηλικία 4+. Η δεύτερη παράσταση είναι από την ομάδα «ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΦΙ» που παρουσιάζει την παράσταση « Τα πολύτιμα σκουπίδια του κυρίου ΝΟ» στις 11.00 για μαθητές και στις 19.30 για κοινό. Οι καλλιτέχνες διασκεύασαν το βιβλίο του Χρήστου Μπουλώτη που μιλάει για την φροντίδα του περιβάλλοντος και προτείνει τις λύσεις του κυρίου ΝΟ, ενός καλλιτέχνη που βοηθάει τα παιδιά να μεταμοφώσουν τα σκουπίδια της πόλης τους σε έργα τέχνης. Όταν ο ζωγράφος κύριος Νο επιστρέφει στην αγαπημένη του πόλη αντικρίζει την άλλοτε καταπράσινη πόλη να έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο . Ένα μικρό κορίτσι διηγείται στον κύριο Νο την ιστορία της πόλης. Με σύμμαχο τη φαντασία και τη βοήθεια των παιδιών, ο κύριος Νο θα μετατρέψει τα σκουπίδια σε πολύτιμες δημιουργίες. Διάρκεια: 50΄ - Ηλικία: 5+.

Η 7η ημέρα του Φεστιβάλ, Παρασκευεή 17/10 περιλαμβάνει δύο πολυβραβευμένες ομάδες καλλιτεχνών που διακρίθηκαν σε όλα τα διεθνή Φεστιβάλ.Παρουσιάζουν δυο φορές την παράσταση τους μία φορά το πρωί για μαθητές και μία το απόγευμα για το ευρύ κοινό. Η πρώτη είναι η ομάδα «Merlin puppet Theater» από τη Γερμανία που παρουσιάζει στις 10.00 και στις 18.00 την παράσταση «Το κορίτσι με τη μικρή βαλίτσα» «The girl with the little suitcase». Οι καλλιτέχνες μεταφέρουν στη σκηνή με πολύ χιούμορ και ποιητική προσέγγιση ένα έργο για την ενηλικίωση μέσα από έξι διαφορετικές κουκλοθεατρικές ιστορίες από την οπτική γωνία ενός παιδιού για τη διαφορετικότητα και τους φόβους, τη φιλία και την αλληλεγγύη, την ευθύνη και το ρομάντζο, τον εκφοβισμό και την απώλεια. Διάρκεια 50΄, ηλικία 6+. Η δεύτερη παράσταση είναι του Χιλιανού καλλιτέχνη David Zuanzola που κατοικεί στην Ισπανία και παρουσιάζει την παράσταση «The Walker» «Ο περιπατητής», με την υποστήριξη της Ισπανικής Πρεσβείας και του Ινστιτούτου Θερβάντες. Ο καλλιτέχνης David Zuanzola μεταφέρει στη σκηνή τον αγώνα επιβίωσης και αναζήτησης χιλιάδων ανθρώπων που πρέπει να ξεφύγουν από τον τρόμο των ένοπλων συγκρούσεων, τη φτώχεια και την βία. Αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι εκπροσωπούνται από τον ήρωα της παράστασης, τον πρωταγωνιστή αυτού του βασανιστικού, δύσκολου ταξιδιού, γεμάτου εμπόδια, αλλά και ενός δρόμου γεμάτου ελπίδα που οδηγεί τους μετανάστες προς νέους κόσμους, όπου η πρόοδος, η ειρήνη, η δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και η ισότητα είναι ο στόχος για να αλλάξουν τη ζωή τους. Διάρκεια 55΄, ηλικία 10+.

Οι τελευταίες 2 ημέρες του Φεστιβάλ είναι το Σάββατο 18/10 και η Κυριακή 19/10 που περιέχουν παραστάσεις για ευρύ κοινό και ένα μεγάλο δρώμενο που θα είναι το επιστέγασμα ενός 12ωρου εργαστηρίου. Το Σάββατο 18/10 στις 11.30 επαναλαμβάνεται η παράσταση «Ο ερωτευμένος Μπακακίνος». Το απόγευμα του Σαββάτου στις 19.30 η ομάδα ΕΠΙ ΤΟΥΤΟΥ παρουσιάζει με την τεχνική του μαύρου θεάτρου (black light) την παράσταση «Freedom».

Mέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου, οι καλλιτέχνες ζωντανεύουν δυο ιστορίες. Ο ήρωας γεννιέται, μπαίνει σε περιπέτειες, μεταμορφώνεται και ενηλικιώνεται. Η ηρωίδα νικάει τους φόβους της, μάχεται με τρομακτικά, φανταστικά πλάσματα και αλλάζει. Δύο αφαιρετικές-ποιητικές ιστορίες για τη ζωή και το πέρασμα προς την ελευθερία. Διάρκεια: 50΄ - Ηλικία: 8+. Την Κυριακή 19/10, τελευταία ημέρα του Φεστιβάλ το πρωί το θέατρο Σκιών Δημητρακόπουλου παρουσιάζει στις 11.30 το πρωί, την παράσταση «Τσαλακοσκούφης ο Λαμπερότερος». Ο καλλιτέχνης με το θέατρο Σκιών του, παρουσιάζει το λαϊκό ήρωα Καραγκιόζη να γίνεται ήρωας ενός παραμυθιού. Ταξιδεύοντας στον Μεσαίωνα και στην εποχή των ιπποτών, ο Καραγκιόζης επισκέπτεται την χώρα των Ανεμολούλουδων στην οποία βασιλεύει ο Βασιλιάς Τσαλακοσκούφης Α’, ένας τίμιος Βασιλιάς που επεδίωκε πάντα την ειρήνη για το βασίλειό του. Όμως δύσκολος και ανικανοποίητος σε ότι φοράει. Αφού κανείς δεν μπορεί να του προσφέρει κάτι που να του αρέσει, επιστρατεύεται ο Καραγκιόζης με σχέδια, αργαλειούς και πολλή δουλειά για να του φτιάξει το πιο λαμπερό ένδυμα. Διάρκεια: 40΄. ηλικία 4+.

Το απόγευμα της Κυριακής στις 8 μ.μ., παρουσιάζεται η παράσταση «Παλιά εργαλεία για καινούργια προβλήματα». Η Νάντη Χατζηγεωργίου και ο Χρήστος Σιορίκης, δύο νέοι ποιητές παρουσιάζουν ποιητικά και λογοτεχνικά κείμενα, δικά τους και άλλα αγαπημένα, συνδυάζοντας την ποιητική απαγγελία με τη μουσική και το θέατρο σκιών. Συνδέοντας σκιές, ήχους και στίχους, συνδυάζουν τις τέχνες, ως μέσο δημιουργικής έκφρασης, και δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα, ιδανική για το κλείσιμο ενός φεστιβάλ πολιτισμού. Διάρκεια 50΄ - Ηλικία: 10+. Η παράσταση συμμετέχει στη δράση «Ποιητικοί δρόμοι».

Τέλος εκτός από τις παραστάσεις και τα δρώμενα σημαντικό είναι ένα 12ωρο εργαστήριο κατασκευής και εμψύχωσης κούκλας φυσικού ανθρώπινου μεγέθους που θα διδάξει ο διακεκριμένος κουκλοπαίκτης και κουκλοποιός Στάθης Μαρκόπουλος τις ημέρες Τρίτη 14, Τετάρτη 15, Πέμπτη 16 και Σάββατο 18/10 ώρα 13.00-18.00΄ στην αίθουσα της Πειραματικής Σκηνής.

Ο Στάθης Μαρκόπουλος της ομάδας Αγιούσαγια θα διδάσκει ενήλικες (έως 12 άτομα) την κατασκευή και εμψύχωση κούκλας «φυσικού μεγέθους», σε ανθρώπινο μέγεθος - «humanettes». Kούκλες που παίζονται στο έδαφος, μπροστά από τον κουκλοπαίκτη, το ένα του χέρι χειρίζεται το κεφάλι και το άλλο είναι το χέρι της κούκλας. Είτε το κάτω μισό τους φοριέται στα πόδια του (οπότε τα δικά του πόδια είναι τα πόδια της κούκλας), είτε δεν υπάρχουν πόδια και το σώμα επεκτείνεται ως το έδαφος ώστε να «πατάει».

Στόχος είναι να σκηνοθετηθεί ένα δρώμενο που θα παρουσιαστεί την Κυριακή 19/10 στις 18.00 στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας με πρωταγωνιστές τις κούκλες που θα κατασκευαστούν στο εργαστήριο. και άλλες πολλές που υπάρχουν στη συλλογή της Πειραματικής Σκηνής. Επειδή είναι περιορισμένος ο αριθμός των συμμετεχόντων (έως 12 άτομα) είναι απαραίτητο να δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι εγκαίρως συμμετοχή στο τηλέφωνο 6971540945 γιατί θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Θα δοθούν δωρεάν παραστάσεις σε τέσσερα ειδικά σχολεία της πόλης με την υποστήριξη της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας, καθώς και σε τέσσερις πόλεις της Πελοποννήσου (Τρίπολη, Σπάρτη, Άργος, Κόρινθο) με τη συνεργασία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Επιπλέον, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς στηρίζει την πραγματοποίηση παραστάσεων στα Θεματικά Μουσεία Υδροκίνησης Δημητσάνας και Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, ενώ το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου ενισχύει τη διοργάνωση εργαστηρίων κατασκευής και εμψύχωσης θεατρικής κούκλας στους Γαργαλιάνους και στη Μεθώνη. Στην Καλαμάτα, τα εισιτήρια για μαθητές κυμαίνονται από 5 έως 6 ευρώ, ενώ για το κοινό από 7 έως 10 ευρώ για τους ενήλικες και 5 έως 7 ευρώ για τα παιδιά, ανάλογα με το κόστος κάθε παραγωγής. Τέλος, το εργαστήριο κούκλας φυσικού μεγέθους κοστίζει 70 ευρώ, με μειωμένη τιμή 40 ευρώ για τους εθελοντές του Φεστιβάλ.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ αναφέρει: "Ευχόμαστε να απολαύσουν όλες τις δράσεις του Φεστιβάλ όσο γίνεται περισσότεροι πολίτες από όλες τις ηλικίες και να το στηρίξουν είτε σαν θεατές είτε σαν εθελοντές. Τέλος ευελπιστούμε ότι το 10ο Επετειακό Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου να πραγματοποιηθεί με σταθερή ετήσια σύμβαση χρηματοδότησης από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Καλαμάτας, για να μπορέσει να βελτιωθεί, να εμπλουτιστεί και να παρέχονται όλες οι δράσεις και οι παραστάσεις δωρεάν για τους μαθητές και το κοινό της Καλαμάτας. Διαφορετικά, αν συνεχιστεί η υπάρχουσα συνθήκη στήριξης που δημιουργεί άγχος και αβεβαιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή θα καταλήξει σε συρρίκνωση του Φεστιβάλ ή ακόμα χειρότερα σε κατάργηση του Φεστιβάλ.".