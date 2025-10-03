eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2025 10:15

Καλαμάτα: Απονεμήθηκαν τα βραβεία ποίησης «Μαρία Πολυδούρη»

Γράφτηκε από την

Καλαμάτα: Απονεμήθηκαν τα βραβεία ποίησης «Μαρία Πολυδούρη»

Premium Strom

Ο Δήμος Καλαμάτας, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «Φάρις» και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας συνδιοργάνωσαν, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, τα ΙΕ’ Πολυδούρεια στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Το βραβείο επιδόθηκε εξ ημισείας στις ποιήτριες (κατ’ αλφαβητική σειρά) Μαρία Λεβαντή για το έργο της «Η Περσεφόνη φορά ψηλό καπέλο» από τις "ΑΩ" εκδόσεις και στη Τζένη Παυλίδου για το έργο της «Εντός του προβλεπόμενου χώρου» από τις εκδόσεις "Ενύπνιο". Την απονομή του βραβείου έκανε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Τα ΙΕ’ Πολυδούρεια, ήταν αφιερωμένα στην ποιήτρια και μεταφράστρια Τζένη Μαστοράκη όπου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναγνώστηκαν ποιήματά της ενώ παρουσιάστηκε και μια μικρή συνέντευξη για τη ζωή και το έργο της.

Κατηγορία Πολιτισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις