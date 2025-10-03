Καλαμάτα: Απονεμήθηκαν τα βραβεία ποίησης «Μαρία Πολυδούρη»

Ο Δήμος Καλαμάτας, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «Φάρις» και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας συνδιοργάνωσαν, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, τα ΙΕ’ Πολυδούρεια στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Το βραβείο επιδόθηκε εξ ημισείας στις ποιήτριες (κατ’ αλφαβητική σειρά) Μαρία Λεβαντή για το έργο της «Η Περσεφόνη φορά ψηλό καπέλο» από τις "ΑΩ" εκδόσεις και στη Τζένη Παυλίδου για το έργο της «Εντός του προβλεπόμενου χώρου» από τις εκδόσεις "Ενύπνιο". Την απονομή του βραβείου έκανε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Τα ΙΕ’ Πολυδούρεια, ήταν αφιερωμένα στην ποιήτρια και μεταφράστρια Τζένη Μαστοράκη όπου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναγνώστηκαν ποιήματά της ενώ παρουσιάστηκε και μια μικρή συνέντευξη για τη ζωή και το έργο της.