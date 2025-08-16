Αναβάλλεται η εκδήλωση για την ψυχική υγεία στην Ανω Πόλη Κυπαρισσίας

Αφορμή στάθηκε η έκτακτη συμμετοχή των Μονάδων στις ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Αχαΐα. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης.
Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 12:20
Αναβάλλεται η εκδήλωση για την ψυχική υγεία στην Ανω Πόλη ΚυπαρισσίαςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Η προγραμματισμένη για την Τρίτη 19 Αυγούστου εκδήλωση - Στοχαστικός Περίπατος με τίτλο «Συνδέσεις» στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας αναβάλλεται.
