Αναβάλλεται η εκδήλωση για την ψυχική υγεία στην Ανω Πόλη Κυπαρισσίας

Η προγραμματισμένη για την Τρίτη 19 Αυγούστου εκδήλωση - Στοχαστικός Περίπατος με τίτλο «Συνδέσεις» στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας αναβάλλεται.

Αφορμή στάθηκε η έκτακτη συμμετοχή των Μονάδων στις ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Αχαΐα. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης.