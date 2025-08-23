Μεσσηνία: Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική για τη φωτιά στα Πετράλωνα

Σε επιφυλακή εξακολουθούν να παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νομού για τυχόν αναζωπυρώσεις της φωτιάς στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης.

Η φωτιά που στις 11 Αυγούστου έκαψε εκατοντάδες στρέμμα δασικής έκτασης και αρκετά ελαιόδεντρα, αναζωπυρώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο, όμως επειδή με τον αέρα μικρές εστίες ξαναφουντώνουν, στο σημείο βρίσκονται 5 οχήματα και 10 άνδρες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, αλλά και από Μελιγαλά και Γαργαλιάνους.

Αλλωστε στην περιοχή το δάσος είναι παρθένο και το δύσβατο του εδάφους, καθιστά δύσκολη την αντιμετώπιση πιθανής αναζωπύρωσης. Ετσι η παρουσία ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων θεωρείται απαραίτητη για ορισμένα 24ωρα ακόμα.

Κ.Ηλ.