eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025 20:31

Μεσσηνία: Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική για τη φωτιά στα Πετράλωνα

Γράφτηκε από

Μεσσηνία: Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική για τη φωτιά στα Πετράλωνα

Premium Strom

 

Σε επιφυλακή εξακολουθούν να παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νομού για τυχόν αναζωπυρώσεις της φωτιάς στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης.

Η φωτιά που στις 11 Αυγούστου έκαψε εκατοντάδες στρέμμα δασικής έκτασης και αρκετά ελαιόδεντρα, αναζωπυρώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο, όμως επειδή με τον αέρα μικρές εστίες ξαναφουντώνουν, στο σημείο βρίσκονται 5 οχήματα και 10 άνδρες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, αλλά και από Μελιγαλά και Γαργαλιάνους.

Αλλωστε στην περιοχή το δάσος είναι παρθένο και το δύσβατο του εδάφους, καθιστά δύσκολη την αντιμετώπιση πιθανής αναζωπύρωσης. Ετσι η παρουσία ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων θεωρείται απαραίτητη για ορισμένα 24ωρα ακόμα.

Κ.Ηλ.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις