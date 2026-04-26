Περιφέρεια Πελοποννήσου: Μόνο 3647 νέες κλίνες μέσα σε μια δεκαετία

Αύξηση της ξενοδοχειακής δυναμικότητας καταγράφεται την τελευταία δεκαετία στη χώρα.

Η Πελοπόννησος φέτος κινείται ανοδικά αλλά σε χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τις ισχυρές τουριστικές Περιφέρειες. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε διεύρυνση της ψαλίδας. Στην Πελοπόννησο οι κλίνες αυξήθηκαν κατά 9,7% από 37.614 σε 41.261 Την ίδια περίοδο, στο Νότιο Αιγαίο οι κλίνες αυξήθηκαν κατά 23,4%, στα Ιόνια Νησιά κατά 18,6% και στην Κρήτη κατά 15,8%. Σε απόλυτα μεγέθη, η Πελοπόννησος προσθέτει 3.647 κλίνες, όταν το Νότιο Αιγαίο προσθέτει 45.691 και η Κρήτη 27.043.

Σε επίπεδο επικράτειας, οι κλίνες αυξήθηκαν κατά 14,4% από 788.553 το 2016 σε 902.328 το 2025 (+14,4%).

Η εικόνα αποτυπώνεται πιο καθαρά στην κατανομή ανά κατηγορία καταλυμάτων.

Στην Πελοπόννησο, τα ξενοδοχεία 5 αστέρων αυξάνονται από 22 σε 37 μονάδες, τα 4 αστέρων από 120 σε 155 και τα 3 αστέρων από 210 σε 249. Αντίθετα, τα 2 αστέρων μειώνονται από 233 σε 190 και τα ενός αστέρα από 75 σε 57. Η μεταβολή δείχνει τάση αναβάθμισης, αλλά με περιορισμένη ένταση.

Στο Νότιο Αιγαίο, η ενίσχυση είναι σαφώς ισχυρότερη στις υψηλές κατηγορίες: τα 5 αστέρων αυξάνονται από 144 σε 325 μονάδες και τα 4 αστέρων από 356 σε 496, ενώ τα 2 αστέρων μειώνονται από 870 σε 717 και τα ενός αστέρα από 214 σε 170. Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζει και η Κρήτη, όπου τα 5 αστέρων αυξάνονται από 97 σε 186 και τα 4 αστέρων από 249 σε 382, με ταυτόχρονη μείωση των χαμηλότερων κατηγοριών.

Στα Ιόνια Νησιά, τα 5 αστέρων αυξάνονται από 28 σε 90 μονάδες και τα 4 αστέρων από 117 σε 192, ενώ οι χαμηλότερες κατηγορίες εμφανίζουν μικρότερες μεταβολές ή στασιμότητα.

Η σύγκριση δείχνει ότι στις ανεπτυγμένες τουριστικά Περιφέρειες η αύξηση της δυναμικότητας συνοδεύεται από έντονη μετατόπιση προς τις κατηγορίες 4 και 5 αστέρων. Στην Πελοπόννησο, αν και καταγράφεται αύξηση στις ίδιες κατηγορίες, η κλίμακα είναι μικρότερη και η συνολική ενίσχυση πιο συγκρατημένη.

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε άνοιγμα της ψαλίδας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, καθώς οι ισχυροί προορισμοί αυξάνουν ταχύτερα τη δυναμικότητά τους και αναβαθμίζουν το τουριστικό τους προϊόν, ενώ η Πελοπόννησος κινείται με ηπιότερους ρυθμούς.

