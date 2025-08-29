Αντίδραση στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων

Την έντονη αντίδρασή τους στο νομοσχέδιο για το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων που κατατέθηκε στη Βουλή, εξέφρασαν εκπρόσωποι εργατικών - συνδικαλιστικών σωματείων και ομοσπονδιών, χθες το πρωί, σε συγκέντρωση μπροστά από το Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (πρώην σχολές Παπαφλέσσα), στην Καλαμάτα.

Σημείωσαν ότι θα αγωνιστούν με όλες τους τις δυνάμεις για να ακυρωθεί στην πράξη το νέο πειθαρχικό δίκαιο, αν ψηφιστεί στη Βουλή.

Η συγκέντρωση οργανώθηκε από το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στις προωθούμενες αλλαγές με το νέο πειθαρχικό.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) Γιάννης Γαλανόπουλος τόνισε ότι “το νομοσχέδιο δεν έχει σκοπό να πατάξει τη διαφθορά, τη διαπλοκή, τα κακά στοιχεία που υπάρχουν στο Δημόσιο. Ο στόχος είναι κάθε εργαζόμενος που αμφισβητεί την πολιτική, τον πυρήνα και την κατεύθυνσή της, να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι”. Και παρατήρησε πως “ο γιατρός ή ο νοσηλευτής που καταγγέλλει ότι δεν υπάρχει οδηγός ασθενοφόρου, θα περνάει ΕΔΕ και θα μπορεί να κινδυνεύει με το ερώτημα της απόλυσης”.

Η πρόεδρος του Σωματείου Ιατρών ΕΣΥ Ν. Μεσσηνίας Χρυσάνθη Μάλλιου σημείωσε ότι “ως γιατροί δεν μπορούμε να σιωπήσουμε, μπροστά στις ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία και στη διάθεση της κυβέρνησης να διαλύσει τη δημόσια υγεία”.

Ο πρόεδρος του Ν.Τ. Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς παρατήρησε ότι “η κυβέρνηση θέλει να εκφοβίσει τους εργαζόμενους και να φιμώσει τους συνδικαλιστές, για να μπορεί να περνάει αυτά που κάνει τα τελευταία χρόνια”.

Ο Παναγιώτης Μερτίκας, μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ. Επεσήμανε ότι “θέλουν να καλλιεργήσουν κλίμα τρομοκρατίας, για να μην κουνιέται φύλλο και να προχωράει η πολιτική τους απρόσκοπτα. Δεν θέλουν εργαζόμενους που καταγγέλλουν τα προβλήματα και την αυθαιρεσία”.

Γ.Σ.