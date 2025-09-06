Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας: “Ενα ακόμη χτύπημα στον κλάδο μας η νέα ΚΥΑ”

Την έντονη αντίδρασή του στην ΚΥΑ που εξυπηρετεί τις μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες (τα βαν), εκφράζει ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας.

Και απαιτεί από την κυβέρνηση την απόσυρσή της και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τα συναρμόδια υπουργεία.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος Παναγιώτης Παπαδόπουλος και ο γραμματέας Γεώργιος Δημητρακόπουλος, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας σημειώνει:

“Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) μα αριθμό 134328/2025 αποτελεί ένα ακόμη χτύπημα στον κλάδο ας και επιβεβαιώνει την πλήρη αδιαφορία της κυβέρνησης απέναντι στους επαγγελματίες οδηγούς και ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ.

Υπονομεύει το μέλλον των αυτοαπασχολούμενων στον κλάδο και εξυπηρετεί ξεκάθαρα τα συμφέροντα των μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών που επιδιώκουν να μονοπωλήσουν το μεταφορικό έργο εις βάρος της τοπικής κοινωνίας και των ΤΑΧΙ.

Ως Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΧΙ Καλαμάτας καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την απαράδεκτη ρύθμιση και αφενός απαιτούμε την άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/2025 και αφετέρου την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τα συναρμόδια υπουργεία”.

Να αναφέρουμε ότι 48ωρη απεργία έχουν εξαγγείλει τα ταξί στην Αττική, στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου, αντιδρώντας στην ΚΥΑ.