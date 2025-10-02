Ανδρουλάκης: Είστε μια κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα, την αναξιοπιστία και τη διαφθορά

Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής εξαπέλυσε πυκνά πυρά εναντίον της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού με αφορμή τα όσα στην συνέντευξή της η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέτσι, τα οποία τα χαρακτήρισε αποκαλυπτικά.

Ο κ.Ανδρουλάκης είπε ότι η διακυβέρνηση Μητσοτάκη εργαλειοποίησε συστηματικά τους θεσμούς και με την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία για να ξεπλύνει τη διαφθορά των υπουργών της.

Υποστήριξε ότι η φράση της κ. Κοβέτσι , «το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσουν - τα Τέμπη είναι ένα από αυτά τα παραδείγματα», σημαίνει ότι συγκαλύψατε το έγκλημα και τις ευθύνες του κ. Καραμανλή, τον οποίο χειροκροτήσατε όλοι στη ΝΔ.

Η αναφορά της Ευρωπαίας Εισαγγελέα για αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης των υπουργών , έδωσε το έναυσμα στο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ασκήσει οξεία κριτική λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δεν είναι ειλικρινείς όταν λένε πως πρέπει να αλλάξει. « Δεν θα το χρησιμοποιούσατε για τις μεθοδεύσεις σας. Δεν θα ξεχάσουμε τι κάνατε το καλοκαίρι στη Βουλή. Αυτά λέγονται συγκάλυψη. Σκοτάδια κι έρημος η διαφάνεια για τη ΝΔ». Ταυτόχρονα, δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει καθαρή αναθεώρηση του άρθρου 86 με συγκεκριμένο πλαίσιο.

Σχολιάζοντας τα όσα συμβαίνουν στην Εξεταστική Επιτροπή κατηγόρησε την ΝΔ πως μπλόκαρε την παρουσία και εξέταση του υφυπουργού Γιώργου Μυλωνάκη παρότι ανακοινώθηκε ότι είναι στη διάθεση της Επιτροπής. « Η παράσταση "Περιμένοντας τον Γκοντό" εξελίσσεται σε "Περιμένοντας τον κ. Μυλωνάκη"», είπε απευθυνόμενος στον υπουργό 'Αμυνας, Νίκο Δένδια, και υπογράμμισε: « Δεν θα επιτρέψουμε τον εκφυλισμό της Βουλής . Θα περιμένουμε τον κ. Μυλωνάκη, σε σκηνοθεσία του κ. Μητσοτάκη. Θα περιμένουμε τον ‘Φραπέ", τον "Χασάπη" , την κυρία με την Φερράρι...»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέληξε τονίζοντας ότι «είστε μια κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα, την αναξιοπιστία και τη διαφθορά. Γι αυτό πρέπει να φύγετε το γρηγορότερο. Γι αυτό αγωνιζόμαστε, μέχρι τις εκλογές, για την πολιτική αλλαγή και για μια νέα σελίδα στη χώρα»

ΑΠΕ-ΜΠΕ