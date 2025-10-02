Στρατιωτική θητεία: Αλλάζουν τα πάντα στις αναβολές στράτευσης, τις απαλλαγές Ι5, διάρκεια και εξαγορά (Βίντεο)

Καλύτεροι μισθοί, καλύτερη καριέρα, καλύτερη θητεία και μεγαλύτερη στήριξη στην οικογένεια, είναι το πνεύμα που διέπει το σχέδιο μεταρρυθμίσεων για τις Ένοπλες Δυνάμεις, που ανακοίνωσε στη Λέσχη Αξιωματικών, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας και περιλαμβάνει: νέο μισθολόγιο, νέο βαθμολόγιο, νέα υπηρεσιακή εξέλιξη και αξιολόγηση, νέο σύστημα εκπαίδευσης, νέα θητεία, νέα εφεδρεία και νέα μέριμνα προσωπικού.