eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025 11:38

Καλαμάτα: Εγκαινιάστηκε ο πολυχώρος “Ρεγγίνα”

Γράφτηκε από την

Καλαμάτα: Εγκαινιάστηκε ο πολυχώρος “Ρεγγίνα”

Premium Strom

Σε κλίμα συγκίνησης και ικανοποίησης πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής τα εγκαίνια του κοινωνικού πολυχώρου “Ρεγγίνα” στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας (είσοδος από πεζόδρομο Πανταζοπούλου).

Ο χώρος αυτός θα φιλοξενεί τον Σύλλογο Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια “Φλόγα” και τον Σύλλογο Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου “Ξαναρχίζω”, ενώ θα μπορεί να εξυπηρετεί εκδηλώσεις και δράσεις κοινωνικών φορέων και συλλόγων της πόλης.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις