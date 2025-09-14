Καλαμάτα: Εγκαινιάστηκε ο πολυχώρος “Ρεγγίνα”

Σε κλίμα συγκίνησης και ικανοποίησης πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής τα εγκαίνια του κοινωνικού πολυχώρου “Ρεγγίνα” στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας (είσοδος από πεζόδρομο Πανταζοπούλου).

Ο χώρος αυτός θα φιλοξενεί τον Σύλλογο Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια “Φλόγα” και τον Σύλλογο Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου “Ξαναρχίζω”, ενώ θα μπορεί να εξυπηρετεί εκδηλώσεις και δράσεις κοινωνικών φορέων και συλλόγων της πόλης.