Νέο τμήμα πιάνου στον Σύλλογο Φιλοπροόδων Φιλιατρών

Εκδήλωση παρουσίασης του νέου τμήματος πιάνου θα γίνει από τον Σύλλογο Φιλοπροόδων Φιλιατρών την Κυριακή στο Βορρέειο Πνευματικό Κέντρο της πόλης.

Το τμήμα πιάνου θα λειτουργήσει σε συνεργασία και με την επίβλεψη του αναγνωρισμένου από το κράτος Ωδείου Μάνδρας «Ελευθέριος Καλκάνης». Τα μαθήματα θα γίνονται από τον πιανίστα Νίκο Παπαδήμο.

Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο Βορρέειο θα γίνει παρουσίαση του τμήματος, ενώ μαθητές του κ. Παπαδήμα θα παρουσιάσουν έργα για πιάνο. Θα συμμετέχουν και μουσικοί από το Ωδείο «Ελευθέριος Καλκάνης». Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό και μπορεί να την παρακολουθήσει όποιος επιθυμεί και ενδιαφέρεται να πάρει πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα πιάνου. Τα μαθήματα ξεκινούν από 22 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες δίδονται από τον κ. Παπαδήμα στο τηλέφωνο 6938-729222.

Κ.Μπ.