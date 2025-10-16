Ανακοίνωση του Δήμου Μεσσήνης: Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν μέχρι το τέλος του χρόνου, υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Μεσσήνης. Κι ενημερώνει ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θα επιβάλλεται πρόστιμο.

Αναλυτικά, το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου Μεσσήνης αναφέρει ότι “οι επιχειρήσεις και οι φορείς δημόσιας διοίκησης, από τον Φεβρουάριο του 2025, μπορούν πλέον να διεκπεραιώνουν τις αδειοδοτικές διαδικασίες αποκλειστικά μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος openbusiness στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://openbusiness.mindev.gov.gr.

Ειδικότερα, βάσει του άρθρου 95 του Ν.5172/2025 προβλέπονται τα εξής:

Α) Οι κάτοχοι άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) (διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν τον Ιούνιο 2017) καλούνται να απογράψουν έως τις 31/12/2025 στην πλατφόρμα http://openbusiness.mindev.gov.gr τη δραστηριότητά τους, καθώς και τα βασικά στοιχεία αυτής. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, για να γίνει η απογραφή καταβάλλεται παράβολο 200 ευρώ.

Β) Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν έχοντας υποβάλλει γνωστοποίηση στο http://notifybusiness.gov.gr, θα πρέπει να αναρτήσουν στο http://openbusiness.mindev.gov.gr τα απαραίτητα για τη λειτουργία της επιχείρησης δικαιολογητικά, έως 31/12/2025. Αν τα δικαιολογητικά δεν αναρτηθούν εμπρόθεσμα, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες για κάθε οικονομική δραστηριότητα κυρώσεις περί έλλειψης δικαιολογητικών”.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων στην οδό Δημάρχου Παύλου Πτωχού στην Μεσσήνη, στο ισόγειο του Δημαρχείου, Γραφείο Εσόδων ή στα τηλέφωνα 27223 60120 και 27223 60123.