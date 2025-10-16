Κυπαρισσία: Βιωματικό σεμινάριο για τη Διεθνή Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού

Τη Διεθνή Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού γιόρτασαν χθες στη Κυπαρισσία, με ένα βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Προσβάσιμη πόλη για όλους».

Μαθητές από σχολεία της περιοχής αλλά και πολίτες ενημερώθηκαν για το πώς το λευκό μπαστούνι βοηθά στην ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων που το έχουν ανάγκη και το χρησιμοποιούν, αλλά και πως μπορούν να βοηθήσουν ένα άτομο χωρίς όραση να κινηθεί. Επισημάνθηκε ότι οι πόλεις πρέπει να είναι και πρέπει να γίνουν φιλικές για τα ΑΜΕΑ ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια και ανεξαρτησία.

Η χθεσινή δράση διοργανώθηκε από το Δήμο Τριφυλίας, τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας και την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου, με τα Σωματεία - Συλλόγους μέλη τους με την υποστήριξη και τη συμμετοχή της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας και της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Ν.Α. Πελοποννήσου.

Στην κεντρική πλατεία Κυπαρισσίας συμμετείχαν μαθητές από το Γενικό Λύκειο Κυπαρισσίας, το Γενικό Λύκειο Φιλιατρών, το ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας και το Γυμνάσιο Κυπαρισσίας.

Σε σύντομο χαιρετισμό τους η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Τριφυλίας Δήμητρα Ανδρινοπούλου επισήμανε πως πρέπει να έχουν γνώση αλλά και σεβασμό προ τα ΑΜΕΑ καθώς έχουν δικαίωμα στη καθημερινότητα. Η Διοικήτρια του νοσοκομείου Κυπαρισσίας Δήμητρα Καλομοίρη σημείωσε πως η μέρα αυτή δεν είναι μια μέρα υπενθύμισης των προβλημάτων, αλλά μέρα απόδειξης δύναμης και αξιοπρέπειας, ενώ υπογράμμισε πως σαν Νοσοκομείο θα είναι αλληλέγγυοι σε όλες τις προσπάθειες που κάνουν τα σωματεία. Η πρόεδρος της ΔΚ Κυπαρισσίας Μαρίκα Καραμπά επισήμανε πως τους ανθρώπους αυτούς πρέπει να τους έχουμε δίπλα στη ζωή μας, μέσα στη ζωή μας. Ο Νίκος Καραλής, πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου υπογράμμισε πως πρέπει να συμβάλουμε όλοι να έχουμε την επιθυμητή προσβασιμότητα σε όλη την πόλη. “Η Κυπαρισσία και ο Δήμος πρέπει να έχει τις απαιτούμενες υποδομές και το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να πάρει αποφάσεις ώστε να ενταχθούν έργα στο ΕΣΠ για να είναι η πόλη προσβάσιμη για όλους και εμείς από τη πλευρά μας μπορούμε να βοηθήσουμε όπου χρειαστεί”.

Ο υποδιοικητής του ΑΤ Τριφυλίας Αθανάσιος Δήμας τόνισε πως τα άτομα με δυσχέρεια χρειάζονται στήριξη και βοήθεια, “το σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να βάζουμε εμπόδια στις ράμπες, πρέπει να είναι ελεύθερες όπως και οι διάδρομοι διέλευσης στα πεζοδρόμια”. Ενώ σαν Αστυνομία, είπε, στηρίζουμε και συμμετέχουμε σε τέτοιες δράσεις.

Στη συνέχεια ο Γιάννης Νικολόπουλος, που είναι τυφλός, τόνισε πως είναι ημέρα υπενθύμισης ότι το λευκό μπαστούνι είναι σύμβολο ανεξαρτησίας. Ενώ η Γεωργία Παπαδέα, επίσης τυφλή, ανέφερε πως “σήμερα είναι μια ευκαιρία να μπείτε στα παπούτσια, μας να δείτε τις προκλήσεις, την εμπειρία που αντιμετωπίζουμε. Συμπλήρωσε πως, “το λευκό μπαστούνι μας βοηθά να είμαστε ανεξάρτητοι να μην έχουμε κάποιον συνέχεια δίπλα μας”, ενώ υπογράμμισε πως πρέπει οι πόλεις μας να είναι συμβατές με ελεύθερες διαβάσεις.

Στη συνέχεια οι μαθητές έμαθαν πώς να στέκονται δίπλα σε ένα τυφλό και πώς να τον καθοδηγούν, ενώ ακολούθησε βόλτα στην πόλη με τη χρήση λευκού μπαστουνιού, αντιμετωπίζοντας στη πράξη αυτό που βιώνουν οι τυφλοί αλλά και πως καταφέρνουν να κινηθούν ελεύθερα με τη χρήση του λευκού μπαστουνιού.

Η 15η Οκτωβρίου έχει παγκοσμίως καθιερωθεί ως η ημέρα εορτασμού του «Λευκού Μπαστουνιού», με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους.

Η ιστορία του λευκού μπαστουνιού ξεκινά μετά τη λήξη του Α' Παγκόσμιου Πολέμου στην Αμερική, όπου αναπτύχθηκε ένα κίνημα αποκατάστασης και επανένταξης των ατόμων που τυφλώθηκαν από ατυχήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το κίνημα αυτό ξεκίνησε από τον οφθαλμίατρο Richard Hoover, ο οποίος πρωτο - χρησιμοποίησε ένα μακρύ καλάμι για τη βοήθεια της κίνησης των τυφλών βετεράνων του πολέμου.

Κ.Μπ.