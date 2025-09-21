Τα υπέρ και τα κατά του πανηγυριού της Κυπαρισσίας

Το πανηγύρι της Κυπαρισσίας, γνωστό ως «πανηγύρι του Σταυρού» αφού είναι συνδεδεμένο με την εορτή της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης συζήτησης στη πόλη της Κυπαρισσίας.

Αιτία είναι ότι φέτος για πρώτη φορά μεταφέρθηκε στη παραλιακή ζώνη της πόλης στην νέα περιοχή της ΠΕ3. Έφυγε από τη περιοχή που γινόταν παραδοσιακά εδώ και πολλές δεκαετίες γύρω από τον εορτάζοντα ιερό ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και πήγε παραλιακά. Τα πληκτρολόγια , καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πλέον τον πρόσφορο τρόπο της άμεσης έκφρασης γνώμης , έχουν πάρει φωτιά , με γνώμες και απόψεις υπέρ ή κατά της μεταφοράς της εμποροπανήγυρης στη νέα του θέση.

Αξίζει δε να σημειώσουμε ότι φέτος καθώς η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ήταν Κυριακή , η πόλη της Κυπαρισσίας ειδικά την παραμονή το Σάββατο το απόγευμα, αλλά και την Κυριακή κατακλύστηκε από χιλιάδες κόσμου , επισκέπτες και κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, τόσο για να προσκυνήσουν αλλά και στην εμποροπανήγυρη.

Σε ότι αφορά την εμποροπανήγυρη καταρχάς να πούμε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας , η οποία πάρθηκε κατά πλειοψηφία τόσο πέρυσι όσο και φέτος , ήταν η μεταφορά του στη ΠΕ3 να γίνει από την προηγούμενη χρονιά , με την προϋπόθεση να έχουν ασφαλτοστρωθεί οι δρόμοι και ειδικά η κεντρική οδός. Καθώς αυτή η προϋπόθεση δεν ικανοποιήθηκε , δεν έγινε πέρυσι η μεταφορά του αλλά φέτος που είχαν φτιαχτεί οι δρόμοι , στο κεντρικό δρόμο της ΠΕ3 νότια από τη παραλία του Αι Λαγούδη. Αν και να σημειώσουμε εδώ ότι το έργο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Από εκεί και πέρα, τόσο πριν την έναρξη του αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια του ξεκίνησε μια έντονη συζήτηση με εκατέρωθεν επιχειρήματα για το αν η μεταφορά ήταν σωστή ή όχι , για το αν χάνεται ο παραδοσιακός του χαρακτήρας , για το αν θα διατηρηθεί ή θα οδηγηθεί σε απαξίωση.

Βασικά επιχειρήματα για τη μεταφορά της εμποροπανήγυρης στη νέα του θέση, είναι ότι η λειτουργία του στο μέχρι πέρυσι χώρο δημιουργούσε κυκλοφοριακή συμφόρηση αφού έκλειναν τμήματα από τις κεντρικές οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου και Ναυαρίνου , γιατί μπορεί πριν αρκετές δεκαετίες η κυκλοφοριακή όχληση να ήταν μικρότερη όμως πλέον και ο αριθμός των οχημάτων έχει πολλαπλασιαστεί αλλά και το μέγεθος τους έχει αλλάξει. Παράλληλα υπήρξε το επιχείρημα ότι το παρκινγκ στη νέα περιοχή είναι πιο εύκολο. Επίσης υπήρχε μόνιμη διαμαρτυρία και παράπονα από κατοίκους , της περιοχής που γινόταν ο πανηγύρι , για την όχληση που έπρεπε να υποστούν αλλά και για ζητήματα καθαριότητας. Έτσι η μεταφορά στην ΠΕ3 έλυνε αυτά τα δύο βασικά προβλήματα, αφού και στην άκρη της πόλης είναι χωρίς κυκλοφοριακή κίνηση , αλλά και ελάχιστες κατοικίες υπάρχουν στη περιοχή. Ενώ μετά τη διάνοιξη της περιοχής υπάρχει και ευχέρεια χώρου για να αναπτυχθούν οι έμποροι μικροπωλητές.

Από τον αντίποδα τώρα υπάρχει η βασική διαφωνία για τη μεταφορά, καθώς η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της Κυπαρισσίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον εορτασμό της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και κατά συνέπεια και με τον ιερό ναό , ένας δεσμός που πλέον θεωρείται ότι αποκόπτεται. Αφού χάνεται η άμεση επαφή και έτσι χάνεται και ένα παραδοσιακό πολιτισμικό στοιχείο της πόλης. Επίσης υπάρχει η άποψη ότι πλέον η εμποροπανήγυρη απομονώνεται και από τον οικονομικό ιστό της πόλης , αφού τόσο επιχειρήσεις κοντά ή μέσα στο χώρο που μέχρι τώρα γινόταν η εμποροπανήγυρη είχαν μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα , αλλά και οι επισκέπτες της εμποροπανήγυρης πλέον απομακρύνονται από τη πόλη και την εμπορική της δραστηριότητα. Με αποτέλεσμα η εμποροπανήγυρη να φαίνεται ως μια αποκομμένη δραστηριότητα από τη πόλη.

Ένα ακόμη επιχείρημα κατά της μεταφοράς του, είναι ότι χάνεται η άμεση πρόσβαση των κατοίκων και των επισκεπτών , δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να το επισκεφθεί εύκολα με τα πόδια όπως στη παλιά θέση , αφού τώρα είναι πιο μακριά.

Από ότι φάνηκε από τη φετινή μεταφορά της εμποροπανήγυρης , σίγουρα υπήρξε κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες , που είναι και επέκταση της εθνικής οδού. Ωστόσο ένα μικρό κομφούζιο δημιουργήθηκε στο παραλιακό δρόμο τις ημέρες με πολύ κόσμο και χρειαζόταν καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας.

Η έκταση της εμποροπανήγυρης ήταν αρκετά μικρότερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια , όπως και η πραγματοποίηση του μόνο σε μια ευθεία δημιούργησε στενότητα χώρου με αποτέλεσμα κάποιες στιγμές να δημιουργηθούν ασφυκτικές καταστάσεις από τον πολύ κόσμο.

Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να απασχολήσει το Δήμο που έχει και τη ευθύνη διοργάνωσης του , είναι η διατήρηση της βιωσιμότητας του , αν δηλαδή στη νέα θέση μπορεί να είναι βιώσιμο , η αν θα πρέπει να βρεθεί εναλλακτική λύση. Ώστε και ο εμπορικός ιστός της πόλης να έχει μια διασύνδεση με αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που φάνηκε τις ημέρες αυτές από το πόσο συζήτηση προκλήθηκε είναι ότι το πανηγύρι της Κυπαρισσίας δείχνει πως δεν είναι απλώς μια εμποροπανήγυρη. Αλλά αποτελεί ένα σημαντικό πολιτιστικό στοιχείο της ταυτότητας της πόλης.