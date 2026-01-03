Αστυνομική επιχείρηση με 6 συλλήψεις σε καταυλισμούς της Καλαμάτας

Αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς Ρομά στη Μεσσηνία πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί με απολογισμό έξι συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.

Η επιχείρηση έγινε από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμάτας και ειδικότερα σε Αγία Τριάδα, Παναγάκια και Ασπρόχωμα.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων ελέγχθησαν 32 άτομα, προσήχθησαν 8 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 6 άτομα.

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ένα άτομο για στέρηση δελτίου ταυτότητας και ένα ακόμη άτομο για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Τέλος, στο πλαίσιο της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν δύο παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και κατασχέθηκαν τρία ηχεία.

Οπως ενημερώνει η Αστυνομία “οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

Κ.Ηλ.