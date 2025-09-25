Η Πύλος τίμησε την Παναγία Μυρτιδιώτισσα  

Επίκεντρο του εορτασμού ο ομώνυμος ναός στην πόλη, όπου προέστη του όρθρου και της πανηγυρικής θείας λειτουργίας ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, πλαισιωμένος από κληρικούς της μητρόπολης. Πριν το τέλος της λειτουργίας ο πατέρας Φίλιππος, κηρύττοντας τον θείο λόγο, αναφέρθηκε στον σεβασμό και την τιμή που αποδίδουμε στην εικόνα της Θεοτόκου της επονομαζομένης Μυρτιδιωτίσσης και στο “κατ' εικόνα”, που μας έχει προσφέρει ο Θεός κατά την δημιουργία. Τόνισε ότι ενώ τιμάμε και προσκυνούμε τα ιερά εικονίσματα εν τούτοις πολλές φορές αλλοιώνουμε το “κατ'εικόνα” με τα πάθη και τις αδυναμίες μας. Κι ενώ προσκυνούμε την εικόνα, την ίδια στιγμή το μόνο που μας ενδιαφέρει, είναι η δική μας εικόνα που έχουμε δημιουργήσει με εγωιστική διάθεση.

Μετά το πέρας της λειτουργίας ακολούθησε η λιτάνευση της εικόας με την συνοδεία των φιλαρμονικών του Λιμενικού Σώματος και του Δήμου Πύλου - Νέστορος, προεξαρχόντων των τοπικών αρχών, του δημάρχου Πύλου - Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, του βουλευτή Μεσσηνίας Μίλτου Χρυσομάλλη, του γ.γ. της ΚΕΔΕ Δημήτρη Καφαντάρη, των λινεναρχών Πάτρας και Πύλου και πολλών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Παράλληλα, στην πλατεία Παλαιών Σφαγείων (Χασάπικα), στην παραλιακή της Πύλου πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο πανηγύρι, το οποίο χάρισε εορταστικό χρώμα στην ημέρα και αποτέλεσε σημείο συνάντησης για δημότες και επισκέπτες, σε μια γιορτή που συνδυάζει τη θρησκευτική παράδοση με την τοπική κοινωνική ζωή.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας σημείωσε: “Η σημερινή ημέρα είναι ευλογημένη για την Πύλο μας. Με βαθιά συγκίνηση και πίστη, όλοι μαζί τιμήσαμε την Παναγία Μυρτιδιώτισσα, τη Μητέρα όλων μας και πολιούχο της πόλης μας. Η χάρη της μας σκέπει και μας καθοδηγεί, ενώ η παρουσία των συμπολιτών μας και των επισκεπτών στην Ιερά λιτανεία της εικόνας Της αποδεικνύει ότι η παράδοση και η πίστη μας παραμένουν ζωντανές και δυνατές.

Η Πύλος αντλεί δύναμη από την προστασία της Παναγίας μας και συνεχίζει με ενότητα, ελπίδα και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και σε όλη την Πύλο, με υγεία, φώτιση και προκοπή. Ας έχουμε όλοι την ευλογία της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας στις καρδιές μας”.