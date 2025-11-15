Ενωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Καλαμάτας: Εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στις 7 το βράδυ, στο χώρο του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ, Κουτσομητοπούλου 6, θα προβληθεί αρχικά το ντοκιμαντέρ του Παντελή Βούλγαρη «Χρονικό της δικτατορίας». Στη συνέχεια, στις 8 μ.μ., θα ακολουθήσει η ταινία «Εφτά χρόνια γύψος» με τον Θανάση Βέγγο. Την ταινία, λόγω του κωμικού σατιρικού ύφους της, μπορούν να την παρακολουθήσουν και παιδιά.