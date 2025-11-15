"Ο Μικρός Τυμπανιστής" αύριο στο Εργατικό Κέντρο

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο θεατρικό ταξίδι με ζωντανά μουσικά όργανα επί σκηνής, που αντλεί την έμπνευσή του από το ομώνυμο τραγούδι γεμάτο μουσική, μαγεία και περιπέτεια. Από τον Νοέμβριο του 2024, η σκηνή γεμίζει με φως, χρώματα και μουσικές νότες μέσα από το νέο θεατρικό έργο για παιδιά. Η καταξιωμένη συγγραφέας- σκηνοθέτης Κέλλυ Σταμουλάκη, μετά τα έργα της «Ο Καρυοθραύστης» και «Ο Σκρουτζ και τα Πνεύματα των Εορτών» της Παιδικής Σκηνής Γ. Χριστόπουλου, παρουσιάζει το νέο της έργο "Ο Μικρός Τυμπανιστής". Συνδυάζει τη μαγεία του παραμυθιού με παιδαγωγικά μηνύματα, προτρέποντας τους μικρούς θεατές να πιστέψουν στη δύναμη της συνεργασίας και της αγάπης. Με χρόνια εμπειρίας στον χώρο, έχει δημιουργήσει ένα καλλιτεχνικό ταξίδι που μιλά κατευθείαν στις καρδιές των παιδιών, προσεγγίζοντας με ευαισθησία και σεβασμό τα βαθύτερα θέματα που αγγίζουν την ψυχή τους.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ...

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Νικόλας, ένας μικρός τυμπανιστής που, με τις νότες του, σκορπίζει χαρά και αγάπη σε όλο το χωριό του. Δίπλα του η σοφή γιαγιά του, που του διδάσκει πως η μουσική δεν είναι μόνο νότες, αλλά η φωνή της καρδιάς. Η φιλία και η αλληλεγγύη δένουν τον Νικόλα με τους δύο καλύτερούς του φίλους: τον Γιώργο, που δεν χάνει ευκαιρία να πετάξει τις πιο αναπάντεχες παροιμίες και την Κάτια, που ο χορός της είναι το αντίδοτο στη θλίψη. Όμως, η ηρεμία του χωριού απειλείται, όταν ένας κάτοικος που γέρνει προς την απληστία, πέφτει στην παγίδα της κακιάς μάγισσας του δάσους. Εκείνη του τάζει πλούτη και εξουσία, μα ο δρόμος αυτός κρύβει σκιές και καταστροφές. Το δάσος που αγκαλιάζει το χωριό κινδυνεύει και μαζί του οι προμήθειες του χωριού για τον βαρύ χειμώνα. Η ιστορία ξετυλίγεται με τρυφερότητα και χιούμορ, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας και της συγχώρεσης. Ο Νικόλας, με το τύμπανο του, θα λάβει μια ευχή από τη Νεράιδα του Δάσους και οι νότες του θα φτάσουν στα πέρατα του κόσμου, καλώντας όλες τις καλές δυνάμεις να βοηθήσουν το χωριό. Όταν η μουσική του φτάσει στον Άγιο Βασίλη, ξεκινά ένα συγκινητικό ταξίδι γεμάτο μαγεία και ανατροπές.