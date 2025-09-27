Ξεχάστηκε το Εφετείο Καλαμάτας στην κατανομή οργανικών θέσεων

Την έκπληξη και την αγανάκτησή του, εκφράζει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κώστας Μαργέλης, γιατί στο πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα με θέμα “Κατανομή 50 νέων οργανικών θέσεων Εφετών στα Εφετεία της χώρας”, “δεν συνεστήθη ούτε κατενεμήθη έστω μία οργανική θέση Εφετών στο Εφετείο Καλαμάτας”. Και παρακαλεί ““έστω και την ύστατη στιγμή, να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύσταση και κατανομή στο Εφετείο Καλαμάτας τουλάχιστον μίας οργανικής θέσης Εφέτη”.

Σε επιστολή του προς την πρόεδρο του Αρείου Πάγου και τον υπουργό Δικαιοσύνης επισημαίνει ότι “είναι απορίας άξιον, πως δεν ελήφθησαν υπόψιν οι διαρκείς αυξανόμενες υπηρεσιακές ανάγκες του Εφετείου Καλαμάτας, παρά τα κατ’ επανάληψη σχετικά αιτήματα των ετών 2023 – 2024 – 2025 και δεν είχε καταστεί δυνατή ούτε η προσωρινή κάλυψη των αναγκών μέσω αποσπάσεων Εφετών” και σημειώνει: “Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο Εφετείο Καλαμάτας,

υπάγονται πλέον, εκτός από τα Πρωτοδικεία Καλαμάτας, Γυθείου και Κυπαρισσίας, και το Πρωτοδικείο Σπάρτης, με συνέπεια η δικαστηριακή ύλη να έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 60%. Η αύξηση αυτή, η οποία ήδη αποτυπώνεται στην καθημερινή πρακτική, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς ενίσχυση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι βρίσκονται σε οριακή κατάσταση. Καθίσταται, συνεπώς, αναγκαία η άμεση μόνιμη ενίσχυση του Εφετείου Καλαμάτας με δύο επιπλέον οργανικές θέσεις Εφετών, ώστε να διασφαλιστεί: Η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Εφετείου, η τήρηση της συνταγματικής αρχής της εύλογης διάρκειας της δίκης και η ποιοτική απονομή της Δικαιοσύνης προς όφελος των πολιτών της Περιφέρειάς μας”.

Για όλους αυτούς τους λόγους ο κ. Μαργέλης παρακαλεί θερμά “έστω και την ύστατη στιγμή, να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύσταση και κατανομή στο Εφετείο Καλαμάτας τουλάχιστον μίας οργανικής θέσης Εφέτη, αφαιρώντας μία οργανική θέση από άλλα Εφετεία, ως τη μόνη πρόσφορη και δίκαιη λύση στις εξαιρετικά αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, τροποποιώντας το προαναφερόμενο Προεδρικό Διάταγμα, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία και για να ενισχυθούν οι υπηρετούντες δικαστικοί λειτουργοί προς το καλό της εύρυθμης και ταχείας απονομής της Δικαιοσύνης”.