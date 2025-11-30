Η μπάλα στην κερκίδα και… όπου βγει!

Η έλλειψη οράματος για μια πόλη — το να ξέρεις δηλαδή τι θέλεις να πετύχεις — έχει ως άμεσο αποτέλεσμα να μην υπάρχει ουσιαστικός σχεδιασμός και τα πάντα να κινούνται στη λογική του τυχαίου και του ευκαιριακού. Μας «έκατσε» μια χρηματοδότηση για το ένα, καλό είναι, να πάρουμε τα λεφτά· υπάρχει ένα πρόγραμμα για το άλλο, κάνε αίτηση και αν κάτσει, βλέπουμε. Όταν δεν ξέρεις πού θέλεις να πας, όλοι οι δρόμοι καλοί είναι. Το έλλειμμα σχεδίου καλύπτεται από πολιτικές επικοινωνίας: να βγαίνει δηλαδή η ημέρα και ο μήνας με μικροδιευθετήσεις, μέχρι να φτάσουμε στις επόμενες εκλογές. Το κενό σε μεγάλες τομές καλύπτεται με διάφορα μικροέργα και εκδηλώσεις για κάθε γούστο. Ακολουθείται η γνωστή συνταγή «λούστρο και λούσο».

Η Καλαμάτα τα πολλά τελευταία χρόνια στερείται έργων που θα την πηγαίνουν ένα βήμα μπροστά. Είχε την τύχη να διαθέτει μια σημαντική κληρονομιά από το παρελθόν, πάνω στην οποία στήριξε τη μέχρι σήμερα πορεία της, και φαίνεται ότι πλέον δεν μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω. Τα πάντα γυρνούν γύρω από τα ίδια και τα ίδια, με κυβόλιθους και μικροδιευθετήσεις· με πολλά λαμπιόνια και εκδηλώσεις που στηρίζονται και χρηματοδοτούνται από πόρους που θεσμοθετήθηκαν για άλλους λόγους και όχι για να κάνουν αρπαχτές φίρμες της νύχτας με δέκα λεπτά παρουσίας στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Δεν είμαστε από αυτούς που θεωρούν ότι δεν χρειάζονται οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, οι λευκές νύχτες και τα καρναβάλια· το αντίθετο. Θεωρούμε ότι και αυτά είναι χρήσιμα για την πόλη και τους κατοίκους της, οι οποίοι προφανώς και δεν γεννήθηκαν ακούγοντας Μαρία Κάλλας, ούτε και την αναγνωρίζουν — και δικαίως — στη πρόσφατη τοιχογραφία. Ο Δήμος καλώς προσφέρει εκδηλώσεις για όλους· όμως αυτό οφείλει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο, ισορροπημένο πλαίσιο οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.

Την ίδια στιγμή, η πόλη έχει μείνει πίσω σε βασικές υποδομές που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα, με πιο χαρακτηριστικά ζητήματα το κυκλοφοριακό και τη στάθμευση. Η κυκλοφοριακή μελέτη που εφαρμόζεται σήμερα χρονολογείται από το μακρινό 1983· μπορεί να «κρατιέται» για την ηλικία της, όμως είναι πια εντελώς εκτός των σύγχρονων αναγκών. Το αυτονόητο θα ήταν μια νέα κυκλοφοριακή μελέτη, βασισμένη στην παλαιότερη, που θα διαμόρφωνε νέες συνθήκες για το κέντρο και το παραλιακό μέτωπο.

Η μελέτη αυτή εδώ και χρόνια όλο εξαγγέλλεται, αλλά ουδέποτε πραγματοποιείται. Φτάνουμε έτσι σε κωμικοτραγικές καταστάσεις: να διαβουλευόμαστε για τη στάθμευση, αλλά να μην έχουμε την κυκλοφοριακή μελέτη. Να βάζουμε δηλαδή το κάρο μπροστά από το άλογο και να είμαστε και υπερήφανοι για την «πρωτοπορία»! Παρόμοια λογική κυριαρχεί και στις αναπλάσεις: επενδύσεις στο κέντρο, ενώ το παραλιακό μέτωπο μένει εκτός σχεδιασμού. Αναθέτουμε μελέτες για το Ανατολικό Κέντρο, ενώ παραμελούμε τη μεγαλύτερη — ίσως — ευκαιρία ανάπτυξης της πόλης: το παραλιακό μέτωπο.

Η ίδια συνταγή ακολουθείται και με τις αθλητικές υποδομές. Η πίεση για την επίλυση του προβλήματος με το γήπεδο ποδοσφαίρου της ΠΑΕ Καλαμάτα γίνεται προσπάθεια να εκτονωθεί με το «ξαναζέσταμα» της υπόθεσης του αθλητικού κέντρου στα Παλιάμπελα. Εδώ η ιστορία έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Να θυμίσουμε μόνο ότι τέτοιες ημέρες, τον Νοέμβριο του 2023, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος παρέδωσε στον Γιάννη Βρούτση την προμελέτη που αφορά την κατασκευή ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου σε έκταση 52 στρεμμάτων στη θέση Παλιάμπελα ικανού να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και επίσης ότι «για το εν λόγω έργο (Παλέ ντε Σπορ) προσωπικό ενδιαφέρον έχει εκφράσει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς».

Τώρα μαθαίνουμε ότι η προμελέτη που παραδόθηκε τότε ήταν — λέει — προμελέτη της προμελέτης, γιατί τώρα θα γίνει μια άλλη, κανονική προμελέτη μαζί με ένα μάστερ πλαν για το αν «συμφέρει» το αθλητικό κέντρο! Ε, κάπου εδώ πάμε στο «πιάσ’ το αυγό και κούρευ’το». Δεν ξέρουμε αν το ενδιαφέρον του «πατερούλη» παραμένει το ίδιο· ξέρουμε όμως ότι το Παλέ ντε Σπορ φαίνεται πως μίκρυνε και εμφανίστηκε και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου… λίγο «τσουρούτικο». Τι είναι όλα αυτά; Τι να σας πούμε; Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Η σύνταξη κυκλοφοριακών μελετών προϋποθέτει κατευθύνσεις για το τι θες· αλλιώς τι να σου πουν οι μελετητές; Η αδυναμία να δοθούν κατευθύνσεις και να αναληφθεί το ρίσκο οδηγεί στην αναβολή. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα υπόλοιπα. Την ώρα που πρέπει να βρεθεί λύση για το γήπεδο όπου θα παίξει η Καλαμάτα αν ανέβει του χρόνου στην Α’ Εθνική, θυμήθηκαν τα Παλιάμπελα. Η λογική η ίδια παντού: η μπάλα στην κερκίδα… πάμε και όπου βγει!

panagopg@gmail.com