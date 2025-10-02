Καθολικό αίτημα αυτονομίας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας στη χθεσινή μεγάλη συγκέντρωση

Η αυτονομία του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας ήταν το κυρίαρχο αίτημα που εκφράστηκε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι έξω από το Νοσοκομείο της πόλης.

Δημιουργία νέου κοινού οργανισμού με το νοσοκομείο Καλαμάτας σημαίνει και υποβάθμιση του, υπογραμμίστηκε, ενώ τονίστηκε ο σημαντικός του ρόλος στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Αναφορά έγινε στην απόσταση που χωρίζει τα δύο νοσοκομεία του νομού μας όπως και η κατάσταση του οδικού δικτύου και χαρακτηριστικά ειπώθηκε «ένα χιλιόμετρο μακριά, ένας κίνδυνος πιο κοντά».

Στην ομιλία της η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Κυπαρισσίας Ξένια Στρατικοπούλου, τόνισε μεταξύ άλλων: “Ενώ μέχρι σήμερα ο οργανισμός κάθε Νοσοκομείου καθορίζει τη διοικητική του διάρθρωση, αυτό πλέον αλλάζει, θα καταργηθεί η διοικητική του αυτοτέλεια. Θα έχει σαν αποτέλεσμα την πλήρη υποβάθμιση του νοσοκομείου μας. Μετά από αγώνες όλων των φορέων μας χαρακτήρισαν άγονο Α. Κάνουμε ενέργειες για την αποσύνδεσή μας από το νοσοκομείο της Καλαμάτας και αντί να μας αναβαθμίσουν και να μας επανδρώσουν με ιατρικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, θέλουν να μας υποβαθμίσουν σε Κέντρο Υγείας».

Για να συμπληρώσει πως δεν μετριέται η ζωή του κάθε συμπολίτη μας με αριθμούς. Τέλος σημείωσε: «Απαιτούμε άμεση αναβάθμιση. Απαιτούμε αποσύνδεση από το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Απαιτούμε την επιστροφή στην προηγούμενη νομοθέτηση πριν του 2012, εξαιτίας της οποίας χάσαμε την οικονομική και διοικητική αυτονομία και αυτοτέλεια. Δεν παραδίδουμε τη ραχοκοκαλιά των υπηρεσιών μας. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουμε Κέντρο Υγείας. Νοσοκομείο για ζωή – Όχι Κέντρο Υγείας για στατιστική».

Για ακόμη μια φορά στην κινητοποίηση και το κάλεσμα των εργαζομένων του νοσοκομείου παραβρέθηκε ο Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομος, ο οποίος αναφέρθηκε στις επιστολές που ήδη έχει στείλει από τα προηγούμενα χρόνια στους υπουργούς Υγείας το οποίο θα πράξει και τώρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά σε αυτές: «Θεωρώ πως μια τέτοια ενέργεια είναι εντελώς άστοχη και αδικαιολόγητη. Αδικεί την υπερεξηκονταετή ιστορία προσφοράς του ιδρύματος αυτού εις την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας, ιδρυθέντος δια δωρεάς και εν μέρει χρηματοδοτουμένου υπό κληροδοτημάτων, αλλά και αγνοεί τας συγχρόνους ανάγκας περιθάλψεως των κατοίκων της εκτεταμένης περιοχής ολοκλήρου της Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου». Αναφέρθηκε στη προσωπική του εμπειρία από τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο και κατέληξε λέγοντας πως ενώνει τη φωνή του με τους τοπικούς φορείς και τις αρχές για τη τήρηση και αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας.

Την ανάγκη για κοινό αγώνα από όλους με στόχο την πλήρη αυτονομία του νοσοκομείου Κυπαρισσίας τόνισε η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Τριφυλία Πρωταγωνίστρια» και πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Ν.Μ. Κυπαρισσίας, Χάιδω Παναγιωτοπούλου. Μάλιστα ανέφερε παραδείγματα πως τα νοσοκομεία Έδεσσας και Γιαννιτσών αποσυνδέονται και ας είναι πιο κοντινές οι αποστάσεις. Σημείωσε την προσφορά του και τις αν ανάγκες που καλύπτει σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι είναι κληροδότημα και κακώς έχει πειραχτεί, κακώς έχει διασυνδεθεί. Έχει παραβιαστεί κατάφορα η διαθήκη, τόνισε. Πρέπει είπε να αντιδράσουμε και να αγωνιστούμε όλοι μαζί.

“Τα τελευταία χρόνια το νοσοκομείο Κυπαρισσίας βρίσκεται σε σπιράλ θανάτου” τόνισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Τριφυλία Ενωμένοι», Άκης Κατρίτσης. Είμαστε εδώ όλοι μας για να δώσουμε ένα μήνυμα αγωνιστικότητας, ομόνοιας, παρρησίας, για ένα δίκαιο αίτημα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συμπλήρωσε πως για ακόμη μια φορά “είμαστε μπροστά σε μια προσπάθεια να υποβαθμιστεί το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και δεν είναι φήμες είπε αλλά έχει βγει με χαρτιά μέσα από υπουργικά γραφεία”. Τόνισε δε πως το αίτημα είναι για αποσύνδεση και αυτονομία του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Καταλήγοντας πως πρέπει να ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος της Κυπαρισσίας όλος ο κόσμος της Τριφυλίας για αυτό το θέμα.

Η Κατερίνα Τσιγγάνου επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», τόνισε πως με βάση τον νέο οργανισμό θα προβλέπεται η ύπαρξη μιας υπηρεσίας. “Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξηλωθεί ο βασικός τίτλος νοσοκομείο και να παραμείνει ο δεύτερος Κέντρο Υγείας αφού ο νέος οργανισμός θα είναι το Νοσοκομείο της Καλαμάτας και απλώς το μέχρι τώρα εναπομείναν Νοσοκομείο Κυπαρισσίας θα συμπληρώνει κάποια κενά του Νοσοκομείου Καλαμάτας με το υπάρχον προσωπικό του. Σε αυτό το ξήλωμα των δημόσιων αγαθών όπως η υγεία, έχουν συμβάλει όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα. Οι διαβεβαιώσεις του βουλευτή της Ν.Δ Περικλή Μαντά ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για το Νοσοκομείο και ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση υποβάθμισης μάλλον περισσότερη ανησυχία πρέπει να μας προκαλούν μιας και τα γραπτά μένουν και η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας άλλα λέει”. Ενώ έκανε κάλεσμα για αγωνιστική αντίδραση από τον κόσμο αλλά και σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης υπήρξε τοποθέτηση το Θεόδωρο Δημητρακάκη από την Αυτοοργανώμενη Συνέλευση Κυπαρισσίας «Κατά Σαδδουκαίων» για τη γενικότερη κατάσταση, αλλά και για το νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Ενώ διαβάστηκαν μηνύματα του βουλευτή Μεσσηνίας της Ν.Δ., Περικλή Μαντά που τονιζόταν ότι θα υπάρξει αναβάθμιση του όπως και του προέδρου της «Νέας Αριστεράς» βουλευτή Μεσσηνίας, Αλέξη Χαρίτση, που εξέφραζε τους φόβους για το μέλλον του νοσοκομείου εκφράζοντας τη συμπαράσταση του στον αγώνα των εργαζομένων.

Κ.Μπ.