Τα μερεμέτια στην υγεία δεν είναι πλέον αρκετά

Το τραγικό περιστατικό με την ηλικιωμένη στο Χαρακοπιό δείχνει τις αδυναμίες του συστήματος υγείας στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί.

Πριν από μερικά χρόνια, την ανυπαρξία ασθενοφόρων την κάλυπταν ιδιωτικά αυτοκίνητα, που μετέφεραν τους συγχωριανούς στο νοσοκομείο. Αυτό πλέον δεν συμβαίνει. Υπάρχει από τη μία πλευρά η αποξένωση και από την άλλη η αδυναμία, λόγω ηλικιακών και άλλων περιορισμών. Δύσκολα κάποιος δέχεται πλέον να μεταφέρει εθελοντικά έναν ασθενή στο νοσοκομείο, αν δεν γνωρίζει το τι και το πώς. Την ίδια στιγμή, στα περισσότερα χωριά οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να οδηγήσουν υπό συνθήκες πίεσης, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Δεν υπάρχει, δηλαδή, πλέον η δυνατότητα το έλλειμμα στη μεταφορά για παροχή υγείας να καλύπτεται με εθελοντικό και ιδιωτικό τρόπο. Η μεταφορά ασθενών χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό είναι βέβαια επικίνδυνη. Πράγμα που σημαίνει ότι, ακόμα και αν υπήρχε η διάθεση, το κράτος οφείλει να έχει την υποδομή για παροχή βοήθειας. Η άμεση ιατρική φροντίδα και η οργανωμένη μεταφορά ασθενών στις μονάδες υγείας είναι βασική υποχρέωση ενός οργανωμένου κράτους.

Είναι προφανές πως όλοι είχαν βολευτεί με τον παλιό τρόπο μεταφοράς των ασθενών, αφήνοντας ολόκληρες περιοχές στην εθελοντική πρωτοβουλία και στην τύχη τους. Η κάλυψη της Ανατολικής Πυλίας με ασθενοφόρο δεν είναι κάτι που δεν είχε επισημανθεί. Υπήρξαν πολλά περιστατικά που ανέδειξαν το κενό και την καθυστέρηση στην παροχή φροντίδας. Οι διαμαρτυρίες έφεραν κάλυψη κατά τη θερινή περίοδο, αλλά είναι προφανές ότι αυτό δεν επαρκεί. Είναι εδώ και χρόνια γνωστό ότι το σύστημα παροχής υγείας χρειάζεται νέα χωροταξική προσέγγιση. Στα συνέδρια και στις συναντήσεις, όλοι ομολογούν ότι η χωροταξική κατανομή των μονάδων υγείας έχει ξεπεραστεί και πως απαιτείται ένα νέο σύστημα, που δεν θα διατηρεί απλώς κάποιες μονάδες τυπικά ανοιχτές, αλλά θα αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Η άμεση επέμβαση όταν υπάρχει ανάγκη και η αποτελεσματική νοσηλεία σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο, απαιτούν προσαρμογές και νέα οργάνωση του συστήματος υγείας της χώρας. Ειδικά στην επαρχία, οι νέες δημογραφικές συνθήκες επιβάλλουν προσαρμογές και δομικές αλλαγές.

Το τι πρέπει να γίνει το γνωρίζουν όλοι και για τον σκοπό αυτό έχουν συνταχθεί μελέτες, που δείχνουν ότι πρέπει να αλλάξει ο υγειονομικός χάρτης της χώρας. Κανείς, όμως, δεν το επιχειρεί, γιατί πρόκειται για μία δομική μεταρρύθμιση, που ανατρέπει κατεστημένες ισορροπίες και φέρει τεράστιο πολιτικό κόστος. Με μερεμέτια και με επίδειξη επικοινωνιακού ενδιαφέροντος, το πολιτικό προσωπικό προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, παρεμβαίνοντας αποσπασματικά και μόνο μετά από την πίεση τραγικών περιστατικών. Αυτό είναι λίγο και τις περισσότερες φορές όταν είναι πλέον αργά.

