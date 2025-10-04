Ομάδα Γυναικών Τριφυλίας: Δυναμική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση

Όπως σημειώνεται από την Ομάδα Γυναικών Τριφυλίας: «Στην ομιλία της, η Ολυμπία Σταύρου είπε για τις καταστροφικές συνέπειες των 13ωρου δουλειάς,στις ζωές των εργαζομένων γυναικών ,που χτυπά το δικαίωμά τους στη μητρότητα ,στην υγεία τους ,στον χρόνο που αφιερώνουν στα παιδιά και την οικογένειά τους. Τόνισε δε, ότι αυτό το νομοσχέδιο-έκτρωμα που τσακίζει τις ζωές μας και υπονομεύει το μέλλον των παιδιών μας προωθείται από γυναίκα υπουργό της κυβέρνησης της ΝΔ. Επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά ότι η γυναικεία συμμετοχή στα κυβερνητικά όργανα δεν ανατρέπει τις αντιλαϊκές επιλογές και τη γυναικεία ανισοτιμία. Ακολουθήσαμε την πορεία έως το Νοσοκομείο όπου έγινε μαζική διαμαρτυρία για το επαπειλούμενο κλείσιμο του νοσοκομείου. Η Ομάδα Γυναικών Τριφυλίας θα συνεχίζει να αγωνίζεται στο πλευρό του Σωματείου εργαζομένων του Νοσοκομείου για την αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, ώστε να παρέχει σύγχρονες ,δημόσιες και δωρεάν για όλους υπηρεσίες Υγείας».