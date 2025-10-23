Μεσσηνία: Εως 9 Νοεμβρίου αιτήσεις για επανέλεγχο ζημιών από τις φωτιές στο Κρυονέρι

Μέχρι τις 9 Νοεμβρίου έχουν προθεσμία να καταθέσουν αίτηση όσοι από τους πληγέντες επιθυμούν τον επανέλεγχο της πληγείσας ιδιοκτησίας τους από τις φωτιές της 26ης Ιουλίου στις Δ.Κ. Κρυονερίου και Μοναστηρίου του Δήμου Τριφυλίας.

Όπως σημειώνεται από τον δήμο, εκδόθηκε σε ΦΕΚ η σχετική ΚΥΑ με θέμα την οριοθέτηση περιοχών και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές του Ιουλίου.

Αναλυτικά σε ανακοίνωση του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Αντώνη Βλάχου τονίζεται: «Ενημερώνουμε τους πολίτες των Δ.Κ. Κρυονερίου και Μοναστηρίου της Δ.Ε. Αετού του Δ. Τριφυλίας, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πυρκαγιά της 26ης Ιουλίου 2025, ότι εκδόθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ 5390/09-10-2025 με θέμα "Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2025 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου".

Όσοι από τους πληγέντες επιθυμούν τον επανέλεγχο της πληγείσας ιδιοκτησίας έχουν προθεσμία μέχρι 9 Νοεμβρίου να καταθέσουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου (άρθρο 2.1 του ΦΕΚ 5390Β’/9.10.2025) . Προκειμένου να καθοριστεί κάποιος ως δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής θα πρέπει εντός εξαμήνου από το ΦΕΚ 5390Β’/9.10.2025 να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση με δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Δικαιούχοι επίσης είναι οι κύριοι: ιερών ναών, κτηρίων κοινωφελούς χρήσης κ.λπ. κτηρίων χαρακτηρισμένων ως μνημείων ή διατηρητέων.

Αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.), η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ, Τ.Κ. 26226, Πάτρα».

Κ.Μπ.