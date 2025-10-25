eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025 10:08

Νέες διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας  

Νέες διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Συνεχίζονται οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για συντήρηση του δικτύου σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας. Ειδικότερα σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ σήμερα Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει στον Αριστομένη η περιοχή που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της ΣΥΚΙΚΗΣ και περιμετρικά και από τη 1 έως τις 3:30 το μεσημέρι στη Μάδενα, η περιοχή που βρίσκεται το ελαιοτριβείο Γ. Μπουρίκα και περιμετρικά.

Την Κυριακή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει στη Μεσσήνη η περιοχή που βρίσκεται η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας και οι γύρω οδοί (Αθανάσιου Διάκου, Δαγρέ και Αβέρωφ) καθώς και η συμβολή των οδών Αριστομένους και Γεωρ. Παπανδρέου.

Τη Δευτέρα από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν Νεοχώρι Ιθώμης, Κάστρο, Μίλα, αρδευτικά Ανθούσας, Κροντηράς, Δανιλαίικα, Κεφαλληνού, Χρυσότοπος, Ρευματιά και Ζερμπίσια.

Την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα χωρίς ρεύμα θα μείνει η Μάνδρα Οιχαλίας.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

