Νέες διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας  

Την Κυριακή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει στη Μεσσήνη η περιοχή που βρίσκεται η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας και οι γύρω οδοί (Αθανάσιου Διάκου, Δαγρέ και Αβέρωφ) καθώς και η συμβολή των οδών Αριστομένους και Γεωρ. Παπανδρέου.
Τη Δευτέρα από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν Νεοχώρι Ιθώμης, Κάστρο, Μίλα, αρδευτικά Ανθούσας, Κροντηράς, Δανιλαίικα, Κεφαλληνού, Χρυσότοπος, Ρευματιά και Ζερμπίσια.
Την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα χωρίς ρεύμα θα μείνει η Μάνδρα Οιχαλίας.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.