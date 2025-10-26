Σύλλογος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας Καλαμάτας: “Απαιτούμε όσα είναι αναγκαία για προστασία από τον καρκίνο του μαστού”

Την τραγική έλλειψη υποδομών και προσωπικού καταγγέλλει ο Σύλλογος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας Καλαμάτας – μέλος της ΟΓΕ. για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού.

Κι ενημερώνει ότι σήμερα Σάββατο στις 11 το πρωί, “θα είμαστε στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας για να προβάλλουμε τις διεκδικήσεις μας και να απαιτήσουμε όλα όσα είναι αναγκαία για την προστασία μας από τον καρκίνο του μαστού”.

Ο σύλλογος αναφέρει ότι “μόνο το 16% των 323 μαστογράφων στη χώρα μας βρίσκεται σε δημόσιες δομές. Το 76% των μαστογραφιών γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» ουσιαστικά επιδοτεί τα ιδιωτικά μεγαθήρια της Υγείας με τα δικά μας χρήματα”.

Ακόμα, καταγγέλλει “ανεπαρκή πρόληψη και τις εξαιρέσεις” κι “εμπορευματοποίηση της θεραπείας και της αποκατάστασης” και παρατηρεί, μεταξύ άλλων: “Οι εξετάσεις είναι υποτυπώδεις, ανεπαρκείς και χωρίς δωρεάν πλήρη θεραπεία. Οι γυναίκες με διάγνωση οδηγούνται σε ιδιωτικούς ομίλους λόγω τραγικών ανεπαρκειών των δημόσιων νοσοκομείων. Παράδειγμα: Η Μονάδα Βραχυθεραπείας στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα δεν διαθέτει αποκλειστικό μόνιμο ακτινοθεραπευτή – ογκολόγο”.

Η ΟΓΕ δηλώνει ότι απαιτεί: “Γενναία κρατική χρηματοδότηση για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης. Ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων με μόνιμο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό για έγκαιρη δωρεάν θεραπεία (χειρουργεία, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία) και αποκατάσταση. Συστηματική ενημέρωση και προληπτικές εξετάσεις πανελλαδικά με ευθύνη του κράτους, χωρίς εμπλοκή ΜΚΟ και ιδιωτών”.