Στις 4 Δεκεμβρίου στην κυκλοφορία τα 10 τελευταία χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος

Η 30ή Νοεμβρίου, του Αγίου Ανδρέα που τιμάται η πόλη της Πάτρας, δεν θα είναι η ημερομηνία παράδοσης του πρώτου τμήματος, αλλά και τελευταίου που θα δοθεί στην κυκλοφορία, του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου της Ολυμπίας Οδού.

Τελικά επιλέχθηκε η 4η Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια της αυτοψίας στο έργο, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο και τον γενικό γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Η πρόοδος των εργασιών στο τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός, το οποίο βρίσκεται κοντά στην είσοδο της Πάτρας, είναι θεαματική, όπως είπε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι «αυτή τη στιγμή εργάζονται περισσότεροι από 475 εργαζόμενοι στο εργοτάξιο και είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος».

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, σημείωσε ότι «οφείλουμε να συγχαρούμε και την Ολυμπία Οδό και την κατασκευάστρια εταιρεία, όπως και την Κοινοπραξία που έχουν εργαστεί στο σύνολο του έργου: γιατί δύσκολα προβλήματα λύνονται σε πολύ σύντομο χρόνο και με την καλύτερη τεχνική».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Α.Ε. Παναγιώτης Παπανικόλας, ανέφερε ότι «το διάστημα αυτό θα υπάρξουν ορισμένες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε οι εργασίες σύνδεσης των 10 χιλιομέτρων με τον αυτοκινητόδρομο να ολοκληρωθούν με απόλυτη ασφάλεια. Κατανοούμε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποια αναστάτωση και γι’ αυτό δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε με τον μεγαλύτερο δυνατό ρυθμό και διαφάνεια. Όλοι, ο αρμόδιος κατασκευαστής, η Κοινοπραξία ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, και εμείς ως Παραχώρηση, συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο, παραμένοντας σταθεροί στον στόχο μας: να παραδώσουμε ένα έργο που θα υπηρετεί την κοινωνία για πολλά χρόνια».

Πηγή: www.newsit.gr