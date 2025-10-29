Παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στην Κυπαρισσία (φωτογραφίες)

Το πρωί στον καθεδρικό ναό του Αγίου Αθανασίου τελέστηκε Θεία Λειτουργία και Δοξολογία, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας Χρυσοστόμου μετά του Ιερού Κλήρου. Μετά τη δοξολογία εντός του ναού εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας από την Αικατερίνη Ντρούλια (Δρούλια) - εκπαιδευτικό, φιλόλογο του Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας.

Στη συνέχεια στον αύλειο χώρο του ναού, μπροστά από τις προτομές των Ηρώων της Επανάστασης ‘21 Μητροπολίτου Χριστιανουπόλεως Γερμανού Ζαφειρόπουλου και Πρωτοσύγκελου Αμβροσίου Φραντζή τελέστηκε επιμνημόσυνη δέση από τον κ. Χρυσόστομο, έγινε προσκλητήριο πεσόντων στον ελληνοιταλικό πόλεμο και κατάθεση στεφάνων από τον αντιδήμαρχο Αντώνη Βλάχο εκ μέρους του Δήμου Τριφυλίας, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Δημήτρη Κουτσούλη εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την υπαστυνόμο Β’ Χαραλαμπία Βλάχου εκ μέρους του ΑΤ Τριφυλίας, τον Ανθυποπλοίαρχο Ηλία Λεμπέση από το 1ο Λιμενικό Τμήμα Κυπαρισσίας, τον υποπυραγό Παναγιώτη Λυδιώτη από το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Κυπαρισσίας, τον έφεδρο Ταγματάρχη Ιωάννη Κωνσταντόπουλο από το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών νομού Μεσσηνίας, την πρόεδρο της ΔΚ Κυπαρισσίας Μαρίκα Καραμπά για το Σύλλογο Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου και από τον αντιδήμαρχο Σωτήρη Μπακούρο για το τοπικό Τμήμα Πολεμιστών Εθνικής Αντίστασης.

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και έγινε ανάκρουση του εθνικού ύμνου από τη Δημοτική Φιλαρμονική Κυπαρισσίας.

Ακολούθησε η μεγάλη μαθητική παρέλαση στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου παρουσία πλήθους κόσμου που χειροκρότησε με θέρμη τα παιδιά της πόλης. Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με παράσταση παραδοσιακών χορών από το Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κυπαρισσίας (ΜΕΣΚ) στην κεντρική πλατεία.



Κ.Μπ.