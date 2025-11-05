Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας για πληρωμές μέσω IRIS

Ένα ακόμη ψηφιακό φόρο φέρνει η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω iris, από την 1η Δεκεμβρίου, τονίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας.

Υπογραμμίζει επίσης πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να επωμιστούν κι άλλες κρυφές χρεώσεις στο όνομα της τεχνολογικής προόδου.

Πιο συγκεκριμένα από τον Εμπορικό Σύλλογο αναφέρεται: «Η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS από 1η Δεκεμβρίου για όλες τις επιχειρήσεις έρχεται με έναν ακόμη «ψηφιακό φόρο». Παρά τις εξαγγελίες για δωρεάν και άμεσες συναλλαγές, στην πράξη οι επιχειρήσεις καλούνται να αποδεχτούν νέες προμήθειες στις εισερχόμενες πληρωμές τους — χωρίς καν σαφές πλαφόν. Η «ψηφιακή μετάβαση» καταλήγει να είναι άλλο ένα εργαλείο επιβάρυνσης της πραγματικής οικονομίας.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στηρίζουν την παραγωγή και την τοπική απασχόληση δεν μπορούν να επωμιστούν κι άλλες κρυφές χρεώσεις στο όνομα της τεχνολογικής προόδου».

