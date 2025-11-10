Αντίδραση συλλόγων γονέων για το κλείσιμο ΕΛΤΑ στο Πεταλίδι

Σημειώνουν ότι “η συγκεκριμένη απόφαση στερεί από τους κατοίκους της περιοχής - και ιδιαίτερα από τις οικογένειες, τους ηλικιωμένους και τους επαγγελματίες - μια βασική δημόσια υπηρεσία που εξυπηρετεί καθημερινές ανάγκες, όπως την αποστολή και παραλαβή αλληλογραφίας, την πληρωμή λογαριασμών και τη διεκπεραίωση διοικητικών εγγράφων.

Το Πεταλίδι είναι μια ζωντανή κοινότητα με αυξανόμενο πληθυσμό, σχολεία, τουριστική δραστηριότητα και έντονη κοινωνική ζωή. Το κλείσιμο του παραρτήματος των ΕΛΤΑ υποβαθμίζει την περιοχή και δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στις οικογένειες, που θα αναγκάζονται να μετακινούνται πολλά χιλιόμετρα για εξυπηρέτηση”.

Οι σύλλογοι του Πεταλιδίου καλούν την κυβέρνηση και τη διοίκηση των ΕΛΤΑ “να επανεξετάσουν άμεσα την απόφαση και να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας του ταχυδρομείου στο Πεταλίδι”, επισημαίνοντας ότι “η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες είναι δικαίωμα όλων των πολιτών και όχι προνόμιο λίγων περιοχών”.