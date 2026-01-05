Αγορά πολυτελών ακινήτων: Γιατί το σωστό σημείο καθορίζει τη μελλοντική υπεραξία

Η Ελλάδα εξελίσσεται σταθερά σε έναν ώριμο προορισμό για την αγορά πολυτελών ακινήτων, όπου η επένδυση και η ιδιοκατοίκηση δεν λειτουργούν πλέον ανταγωνιστικά, αλλά συχνά συμπληρωματικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η αξιολόγηση των πολυτελών ακινήτων γίνεται με ρεαλιστικές προσδοκίες που συνδυάζουν ετήσια καθαρή απόδοση της τάξης του 4%-6% με βασικό κριτήριο τη μακροπρόθεσμη υπεραξία. Συνεπώς εστιάζουμε σε έξυπνες επενδύσεις όχι μόνο στους καθιερωμένους πυρήνες αλλά και σε μικροτοποθεσίες με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά (premium microlocations), δηλαδή επιμέρους οικιστικές ενότητες υψηλής ποιοτικής διαβίωσης, όπου η τιμή εισόδου παραμένει πιο ισορροπημένη και το περιθώριο μελλοντικής υπεραξίας ουσιαστικά μεγαλύτερο.

Όπως επισημαίνει σε ενημερωτικό της σημείωμα η κ. Κορίνα Σαΐα, διευθύνουσα σύμβουλος της Premier Realty, ένα συχνό φαινόμενο που παρατηρείται σήμερα στην αγορά είναι η μονοδιάστατη εστίαση σε ήδη πλήρως ανεπτυγμένες περιοχές, όπως τα Βόρεια Προάστια στο σύνολό τους, όπου μεγάλο μέρος της αξίας έχει πλέον προεξοφληθεί και τα περιθώρια περαιτέρω υπεραξίας είναι περιορισμένα. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων τιμών, η ουσιαστική επενδυτική στρατηγική δεν εξαντλείται στη σημερινή αποτίμηση, αλλά απαιτεί πιο στοχευμένη ανάγνωση των δεδομένων και εστίαση σε μικροπεριοχές στρατηγικής τοποθέτησης κεφαλαίου, με προοπτική αναβάθμισης και μελλοντικής υπεραξίας.

Η αγορά της Κηφισιάς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της διαφοροποίησης. Στον κεντρικό της πυρήνα, οι τιμές νεόδμητων πολυτελών κατοικιών κινούνται σήμερα μεταξύ 10.000 και 12.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, περιορίζοντας εκ των πραγμάτων το περιθώριο μελλοντικής υπεραξίας. Αντίθετα, σε επιλεγμένες μικροπεριοχές στρατηγικής τοποθέτησης κεφαλαίου που λειτουργούν συμπληρωματικά προς το κέντρο, η ανάπτυξη σύγχρονων νεόδμητων έργων δημιουργεί πιο ισορροπημένες συνθήκες εισόδου, με τιμές που ξεκινούν από περίπου 6.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και σαφώς μεγαλύτερο δυναμικό απόδοσης κεφαλαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του σωστού συμβούλου ακινήτων είναι να αναγνωρίζει έγκαιρα αυτές τις διαφοροποιήσεις και να καθοδηγεί τις επενδυτικές επιλογές με ορίζοντα τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο με βάση την εικόνα και τις τιμές του σήμερα.

Ποιότητα, ευελιξία, ευεξία και microlocation ως καταλύτες μακροπρόθεσμης υπεραξίας

Για να προκύψει ουσιαστική και διατηρήσιμη υπεραξία στην αγορά πολυτελών κατοικιών, απαιτείται ο συνδυασμός συγκεκριμένων πυλώνων που λειτουργούν συμπληρωματικά στον χρόνο. Η σύγχρονη πολυτελής κατοικία, εκτιμά η κ. Σαΐα, αξιολογείται πλέον ως ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό και λειτουργικό προϊόν, όχι απλώς ως αρχιτεκτονική εικόνα. Η ποιότητα κατασκευής μεταφράζεται σε πιστοποιημένα υλικά, υψηλή θερμομόνωση και ηχομόνωση, σύγχρονα συστήματα θέρμανσης-αερισμού-κλιματισμού και ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό, στοιχεία που μειώνουν το λειτουργικό κόστος, ενισχύουν τη βιωσιμότητα και στηρίζουν τη διαχρονική αξία του ακινήτου. Παράλληλα, η ευελιξία στη χρήση, χωρίς την ανάγκη δομικών παρεμβάσεων, επιτρέπει στις κατοικίες να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των αγοραστών, λειτουργώντας και ως κρίσιμος παράγοντας ρευστότητας σε διαφορετικούς κύκλους της αγοράς.

Στο ίδιο πλαίσιο εξηγεί η κ. Σαΐα, η ευεξία έχει αναδειχθεί σε βασικό πυλώνα της σύγχρονης πολυτελούς διαβίωσης. Χώροι άθλησης, πισίνες, spa και συνολικά wellness χαρακτηριστικά δεν αποτελούν πλέον απλώς παροχές lifestyle, αλλά στοιχεία που ενισχύουν την ελκυστικότητα, τη ζήτηση και τελικά την αποτίμηση των κατοικιών.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η έννοια των premium microlocations. Σε επιμέρους οικιστικές ενότητες πολυτελών περιοχών, όπου συνδυάζονται χαμηλότερη πυκνότητα, ποιοτικό περιβάλλον και άμεση πρόσβαση σε εμπορικούς πόλους και βασικές υπηρεσίες, αναπτύσσονται σήμερα νεόδμητα οικιστικά έργα που ενσωματώνουν όλα τα παραπάνω με μέτρο και ουσία. Όπως σημειώνει η κ. Σαΐα, πρόκειται για κατοικίες με ξεκάθαρο premium χαρακτήρα, που καταφέρνουν να γεφυρώνουν αποτελεσματικά την ιδιοκατοίκηση με τη λογική της επένδυσης, προσφέροντας όχι μόνο ποιότητα διαβίωσης στο παρόν αλλά και βάσιμες προοπτικές μακροπρόθεσμης υπεραξίας. Σε μια αγορά υψηλών αποτιμήσεων, η σωστή επενδυτική επιλογή δεν είναι θέμα συγκυρίας, αλλά αποτέλεσμα εμπειρίας, βαθιάς γνώσης της αγοράς και ικανότητας ανάγνωσης των δεδομένων σε βάθος χρόνου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ